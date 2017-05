Mayoral (Podemos) sugiere a Baldoví consultar a las bases de Compromís si creen que la moción de censura debe aplazarse

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha defendido la moción de censura encabezada por Pablo Iglesias alegando que no puede aplazarse y que ha sido avalada por sus bases y, ante la petición de Compromís de esperar a que Pedro Sánchez tome el mando del PSOE, ha retado a la formación valenciana a preguntar a sus militantes si realmente creen que debe mantener más tiempo el Gobierno de Mariano Rajoy.

El movimiento de Compromís de anunciar a través de los medios su propuesta de aplazamiento no ha sentado bien al partido morado, aunque no hayan querido reconocerlo públicamente. "No estamos molestos, lo que pasa es que nosotros sí que tenemos una firme decisión de que no le vamos a dar tregua al Gobierno", ha asegurado Mayoral en declaraciones a los medios en el Congreso.

"Nosotros creemos que en estos momentos no cabe darle ni un respiro a un Gobierno que está manteniendo a las instituciones en una situación de excepcionalidad democrática", ha asegurado Mayoral, antes de defender que otro de los motivos de seguir adelante con la moción es el "compromiso" que Podemos ha sellado con sus bases y con las "miles de personas" que apoyaron la moción en la movilización que celebraron en la Puerta del Sol la semana pasada.

"Eso para nosotros es una orden, una consulta a la militancia y que la militancia nos dé la instrucción de lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que cumplirla", ha sentenciado el dirigente del partido morado.

En este punto, Mayoral ha aprovechado para sugerir al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que igual que lo ha hecho Podemos, quizás su formación "también puede consultar a su militancia y preguntar qué le parece" su planteamiento de aplazar la moción para conseguir más apoyos.

"HECHOS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES"

Además, ha defendido que para retirar la moción no es suficiente con un "gesto" del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como ha manifestado Baldoví, sino que lo que necesitan son "hechos", es decir, que los socialistas registren una moción de censura alternativa. "Hechos son amores y no buenas razones", ha afirmado.

Eso sí, Mayoral ha reconocido que, a priori, y con reservas, Podemos ve con buenos ojos la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE porque implica que han perdido los "postulados" del IBEX 35 y abre "alguna posibilidad de que se rompa la triple alianza" que, según el partido morado, conforman los socialistas con el PP y Ciudadanos.

"Todo lo que sea romper la triple alianza y que el Gobierno se quede sin sostenes políticos para poder permanecer en La Moncloa para nosotros es positivos, pero hay que andar y ver", ha afirmado Mayoral. "Tenemos que ver qué es lo que ocurre", ha enfatizado.

Podemos había evitado hasta ahora posicionarse en público sobre el resultado de las primarias de los socialistas, alegando que el proceso interno continua y que debían mantenerse al margen por "respeto". Sin embargo, ya no esconden que la victoria de Sánchez podría abrir la posibilidad de un giro en la postura del PSOE.

De hecho, Sánchez y su equipo ya han reconocido que estudian la posibilidad de abstenerse, en lugar de votar 'no' como estaba previsto', en el debate sobre la moción de investidura que ha registrado Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra el presidente del Gobierno y que se tendrá lugar el 13 de junio, pocos días antes de que el PSOE celebre su congreso federal.

Podemos considera que esa abstención sería un primer "gesto" que demostraría que el nuevo PSOE está dispuesto a alejarse de esa triple alianza, según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido morado, conscientes de que el giro hacia el 'sí' es altamente improbable, dado que cuando se celebre el debate de la moción los socialistas todavía no habrán cerrado su proceso interno.