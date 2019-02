Mayor Oreja presenta en París la Plataforma Cultural 'One of Us': "Nace de las organizaciones que defienden la vida"

En la reunión se han presentado los principales objetivos del manifiesto de la plataforma, redactado por el filósofo francés y profesor emérito de la Universidad de la Sorbona y de la Universidad de Múnich Remi Brague.

Durante su intervención, Mayor Oreja, presidente de 'One of Us', ha resaltado que la iniciativa "no es de carácter virtual y nace de una realidad: las organizaciones que han defendido y defienden la vida durante décadas en los diferentes países europeos"

"Es ante todo una asociación y suma de pensadores que encierra una vocación de permanencia y continuidad. No es efímera, no concluye con la aprobación de un manifiesto, ni con el acto que se desarrolla hoy en París", ha señalado.

El reto, según ha añadido, es "empezar desde cero" y recrear "de alguna manera" los orígenes de Europa, de la Unión Europea como comunidad de valores compartidos, así como "buscar la cohesión de millones de europeos liberando las inteligencias a través de la razón, de la libertad, y de la fidelidad a la dignidad humana".

"Se debe sumar y agrupar a personas que no buscan el poder, a pensadores que hablen lenguas diferentes, de países con historia y cultura propia, dedicados y especializados en materias muy diferentes, desde el Derecho a la Ciencia, pasando por la Filosofía", ha explicado.

Por último, Mayor Oreja ha pedido que "se involucren de manera primordial" las universidades y los jóvenes europeos para que el manifiesto de la plataforma, "asentado en una Europa fiel a la dignidad humana", pueda tener "continuidad y permanencia".