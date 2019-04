Mayo (Cs) defiende a Carnero como un "excelente político" que considera "muy importante" en Valladolid

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Valladolid, Soraya Mayo, se ha referido al presidente de la Diputación y del PP vallisoletano, Jesús Julio Carnero, como un "excelente político" que considera "muy importante" para la provincia.

Después de que el líder del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidiera a Carnero, dar "un paso al frente" para volver "a ganar la Diputación", Mayo ha evitado juzgar si una hipotética reelección del político 'popular' supondría o no un incumplimiento del pacto con Cs que limitaba a dos los mandatos al frente de esta institución.

"No he leído el acuerdo, no puedo manifestarme", se ha limitado a comentar Mayo, quien sí ha destacado que se trata de un "excelente político" al que considera "muy importante para Valladolid".