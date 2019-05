Política

http://www.teinteresa.es/politica/Maya-Navarra-PSN-Bildu-Pamplona_0_2243175709.html

Maya (Navarra+) avisa al PSN de que Bildu no le va a "regalar" su apoyo a la alcaldía de Pamplona y pide sensatez

El candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha advertido al PSN de que si cuenta con el apoyo de Bildu para gobernar la ciudad no va a ser "si no hay algo detrás", no será un regalo, y ha apelado a la "sensatez" de los socialistas.