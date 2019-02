En una atención a los periodistas durante la marcha, ha dicho que está llamada a la movilización "el 80% de la gente de Cataluña que no quiere represión, que no quiere violencia, que no quiere que haya presos políticos".

Y ha declarado que se manifiestan para decir que la autodeterminación "no solo no es un delito, sino que es un derecho", y que seguirán movilizándose.