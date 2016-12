Maura (Podemos) afirma que la situación generada en Álava es consecuencia de un "grupo humano conflictivo"

El diputado y secretario de Política de Podemos Euskadi, Eduardo Maura, ha asegurado que la situación generada en Álava con los cuatro procuradores críticos con la dirección es consecuencia de un "grupo humano conflictivo" y ha advertido de que la formación cuenta con "herramientas y reglamentos para dirimir esos conflictos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Maura se ha referido al hecho de que la postura ante los presupuestos para 2017 de la Diputación de Álava haya provocado que cuatro de los ocho procuradores de Podemos se hayan descolgado de la postura oficial.

Según ha considerado, cuando uno tiene "un ADN diverso es perfectamente normal que haya que generar posiciones comunes y trabajar las posiciones de partida".

"En líneas generales compartimos un porcentaje inmenso del proyecto y las diferencias políticas las dirimimos bien", ha indicado, para añadir que lo ocurrido en Álava "no tiene que ver con esto".

En este sentido, ha incidido en que la situación generada es un "conflicto que viene de un grupo humano que era conflictivo desde hace mucho tiempo por motivos extrapolíticos pero que luego tiene consecuencias políticas".

"No compararía el caso alavés con otros. La situación ha sido muy desagradable. Me ha desagradado tener que hacer declaraciones duras sobre compañeros que no me cabe duda han puesto su intención más honrada, aunque había necesidad de decir que había un trabajo mal hecho", ha indicado.

Asimismo, ha defendido que en Podemos se dan "herramientas y reglamentos para dirimir esos conflictos" y ha incidido en que este viernes se producirá la votación de presupuestos en Alava y "si deciden votar en contra se comunicará a la Comisión de Garantías para decidir si es una falta grave o muy grave".

ETA

Por otro lado, y cuestionado por la ausencia de Podemos Euskadi en el acuerdo firmado por PNV y EH Bildu para pedir al Gobierno central que apoye un proceso desarme de ETA "controlado, ordenado y seguro en línea con los estándares internacionales", Maura ha indicado que la formación recibió "un comunicado que, por las prisas, era difícil de ser enmendado".

"Nos parecía que le faltaban algunas cosas, aunque en general tenían cosas muy buenas. Nos faltaban cosas como un emplazamiento a ETA y la responsabilidad que debe tomar como organización ya que es quien se ha armado quien debe desarmarse", ha expresado.

Asimismo, ha defendido que la sociedad civil "no debe sustituir a organizaciones políticas ni a los Estados ni a los verificadores internacionales".

De este modo, ha advertido de que el comunicado que posteriormente acordaron Podemos Euskadi y Ezker Anitza, junto a otras formaciones, era "primo hermano" del primero y "matiza mejor algunas cuestiones".