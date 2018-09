Política

Matas, trasladado a la prisión de Palma antes del juicio por el caso Over, que empieza el lunes

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, fue trasladado este lunes al Centro Penitenciario de Palma antes del inicio del juicio por el caso Over, que investiga el uso de fondos públicos para "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007.