Mata (PSPV) afirma que el caso de Montón "muy poco tiene que ver" con otros que ni pagaron ni hicieron el máster

Mata, que se ha referido en varias ocasiones a Montón como su amiga, se ha pronunciado en estos términos, en un receso del Debate de Política General, preguntado por si considera que la también exconsellera de Sanidad Universal en la Generalitat Valenciana debería dimitir por las presuntas irregularidades de su máster.

Al respecto, ha afirmado que la situación de Montón tiene "muy poco que ver" con "otros que no pagaron el máster, que no fueron a clase nunca y que ni siquiera entregaron el trabajo del máster".

Mata ha insistido en que se está hablando de "cosas que no son equiparables". "Es mi amiga, mi amiga Carmen Montón, he hablado con ella mucho rato, hizo un máster, fue a clases, no sé si todas o no, entregó un trabajo, le pusieron unas notas y eso es lo que hay", ha apostillado.

Respecto al presunto cambio de notas de Montón, ha comentado que desconoce el asunto, pero ha contado que cuando él terminó la carrera y fue a por el certificado le comunicaron que no tenía aprobada una optativa y tuvo que hablar con el profesor para que rectificara el acta porque tenía un notable.