Martínez no recurrirá su expulsión y dice que no será "bufón de 4 cantamañanas"

El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha anunciado que no tiene ninguna intención de recurrir una hipotética expulsión del PSOE, solicitada ayer por la ejecutiva provincial a la dirección federal, porque su "dependencia, tanto personal, como orgánica e incluso sentimental con este partido" ha terminado y no va a ser "el bufón de cuatro cantamañanas".

Martínez informó a EFE de que nadie le ha comunicado "oficialmente" ninguna de las decisiones adoptadas ayer por unanimidad en la reunión de la ejecutiva provincial socialista y de su situación solo sabe lo que le contó el presidente de la Diputación, Darío Campos, en una conversación que ambos mantuvieron ayer para comunicarle su cese como vicepresidente.

A pesar de que ha sido invitado para participar en el comité provincial de esta noche, convocado por el Partido Socialista para informar a la militancia de lo sucedido y de las decisiones adoptadas, Martínez ya ha anunciado que no asistirá "a actos teatrales" ni a "reuniones de distracción".

A su juicio, la única discusión que hay encima de la mesa es "quién tiene razón en lo referente a la gestión de las residencias de la tercera edad", por lo que considera que el secretario provincial del PSdeG, Álvaro Santos, se ha "montado este paripé" para "justificar su fracaso y sus actuaciones, que están rompiendo el partido por toda la provincia".

"No me preocupa ya lo que haga el Partido Socialista. Mi dependencia, tanto personal, como orgánica, como incluso sentimental con este partido, con el que ya no me identifico, se ha acabado", insistió.

De hecho, aseguró que no tiene pensado recurrir su expulsión cuando llegue a producirse, porque no está dispuesto "a ser el títere de nadie ni el bufón de cuatro cantamañanas".

Confirmó, eso sí, que en las próximas elecciones locales se presentará de nuevo para ser alcalde de Becerreá, donde actualmente gobierna con mayoría absoluta, y lo hará fuera ya de la disciplina del Partido Socialista.