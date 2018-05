Martínez-Maíllo: "Pedro Sánchez quiere llegar a Moncloa de la mano de los herederos del terrorismo"

Maíllo ha lanzado un duro ataque al Partido Socialista apenas 24 horas después de conocerse la condena al Partido Popular como responsable a título lucrativo de la red de corrupción enmarcada dentro de la trama Gürtel. "Existe una sobreexcitación en la política que nace de quienes quieren deslegitimar al Partido Popular como partido de gobierno, ya no solo al frente del Estado, sino en toda España", ha señalado.

"Lo que ocurre es que algunos todavía no han aceptado el resultado de las urnas. Y son las urnas y los españoles quienes legitiman a los partidos. A Pedro Sánchez le han dicho, no una, sino dos veces, que no le quieren en la Moncloa", ha añadido.

Martínez-Maíllo ha vaticinado que la moción de censura "va a fracasar al tiempo que hará más fuerte a Mariano Rajoy y al Partido Popular" y ha criticado las formas de Pedro Sánchez a la hora de presentar esta iniciativa. "Ha pasado del "no es no" al "yo es yo", porque su único objetivo es llegar a la Moncloa a cualquier precio", ha indicado.

"Solo así se explica que haya presentado una moción de censura con nocturnidad, sin que nadie se entere, sin consultar a su comité, sin apoyos y sin programa", ha ahondado. "Y lo que es peor, con apoyos indeseables. ¿Alguien piensa que los independentistas van a apoyar al PSOE sin pedir nada a cambio? No. España quedará rehén de quienes quieren romperla", ha indicado. "Y podemos llegar a un nivel de ver a Pedro Sánchez ir a Berlín para mendigarle apoyos a Puigdemont", ha comentado.

El coordinador general ha pedido "a los socialistas de bien" que hagan reflexionar a Pedro Sánchez. "Si los líderes autonómicos del PSOE no hacen recapacitar a su secretario general como ya lo hicieron en el pasado, estarán siendo cómplices. No pueden callarse", ha detallado.

Maíllo, además, ha lanzado un último mensaje a Pedro Sánchez. "Si consigue consumar esta traición a España pactando con los independentistas, pasará a la historia como el Judas de la política española", ha concluido.