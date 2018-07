Política

Marta Pascal: "La coordinadora general del PDeCAT necesita la confianza de Puigdemont. Yo no la tengo"

La coordinadora general del PDeCAT ha comparecido en rueda de prensa para anunciar su renuncia a la dirección del partido y ha concluido: "Es evidente que la coordinadora general del PDECAT no puede ser que no tenga la confianza del presidente Carles Puigdemont. Yo no la tengo".