Marta Bosquet percibe "buen clima" entre los grupos políticos y espera que prime el respeto por encima de la ideología

En entrevistas en varios medios recogidas por Europa Press, Bosquet ha comentado que también es bueno el trato que ha recibido por parte de todos los grupos y que ella pretende mantener su "buena relación" con ellos porque es la "presidenta de todos" y se "debe" a "todos por igual". "Todos tienen la legitimidad que les han dado los andaluces en las urnas y pretendo ser la presidenta de todos", ha añadido.

Sobre si la fragmentación del Parlamento podría dificultar la llegada a acuerdos por parte de los partidos para sacar adelante medidas, Bosquet considera que lo de ponerse de acuerdo será tarea de las fuerzas políticas "cuando llegue el momento" de poner sobre la mesa, por ejemplo, proyectos de ley. Su papel, ha continuado, será el de dar la tramitación parlamentaria correcta, pero el apoyo que puedan tener o no las distintas iniciativas le corresponde a los partidos.

Con las iniciativas planteadas, lo que tiene que abrirse es el "diálogo" para que las diferentes fuerzas políticas se pongan de acuerdo. De otro lado, en el momento de los debates en la Cámara, la presidenta espera que "prime el respeto más allá de la ideología" dentro de los debates "lógicos" que se producirán entre los diputados durante las sesiones.

NO PERMITIRÁ FALTAS DE RESPETO NI DESCALIFICACIONES PERSONALES

Así, las faltas de respeto serán una "línea roja" y, dentro de la dinámica de los debates en el Parlamento, "no se van a permitir" faltas de respeto y descalificaciones personales. "Seré contundente", ha dicho, al tiempo que ha añadido que tratará de evitar que los diputados se alejen del tema a debatir para que los debates se centren "en los temas que interesan a los andaluces" y no se aprovechen en otros términos.

Preguntada por si está conforme con haber recibido el apoyo de Vox para ser presidenta del Parlamento andaluz, Bosquet ha recordado que ella es presidenta "con los votos de la mayoría de los diputados" y "todos ellos han surgido de la voluntad de los andaluces" por lo que tienen "toda la legitimidad". Considerar que alguna fuerza no es legítima sería, según ha dicho, "no respetar las leyes democráticas ni la pluralidad política".

Aunque ha insistido en que todos los partidos merecen "el mismo respeto", la presidenta ha señalado que hay cuestiones que no se pueden "obviar", como que está en el Parlamento por ser diputada de Ciudadanos, y como su defensa de la ley sobre la violencia de género. En este punto, ha dicho que las mujeres no tienen que "temer" porque dentro del acuerdo de Ciudadanos y PP se incluyen recursos para su protección y para implantar el pacto nacional sobre este ámbito.

Preguntada por su opinión al respecto de que se hayan realizado negociaciones en Madrid para hacer posible el gobierno en Andalucía, la presidenta no ha querido pronunciarse porque no puede decir "lo que han hecho otras fuerzas políticas". Lo que sí puede decir es lo que ha hecho Ciudadanos, porque ella misma ha participado en las negociaciones, que "no ha hecho ningún viaje" a Madrid para negociar.

SIN "OBSTÁCULOS" A LA PRESENCIA DE ADELANTE ANDALUCÍA EN LA MESA

Por otro lado, sobre si se ampliará la Mesa para que entre Adelante Andalucía, Bosquet ha recordado que los grupos aceptaron por unanimidad que dicho grupo estuviera presesnte. De hecho, Adelante Andalucía va a presentar una iniciativa en esa línea y se debatirá entonces pero, en todo caso, ha querido dejar claro que la Presidencia de la Mesa "no va a poner obstáculos" para que Adelante esté presente.

Por último, Bosquet ha explicado que está dispuesta a llevar a cabo una reforma del Reglamento de la Cámara porque, tal y como está ahora, da pie a cierta "contradicción" con el Estatuto de Autonomía. Aunque ha afirmado que el Reglamento cumple con el Estatuto, hay "detalles" que provocan que esté desactualizado y no contemple totalmente la realidad política de la Cámara en la que ahora hay mucha más pluralidad.

Concretamente, ha ejemplificado con lo que el Reglamento de la Cámara dice sobre la investidura que "si hay sucesivas votaciones y finalmente no se produce ningún acuerdo por mayoría simple, quedaría investido presiente aquel que hubiera obtenido la mayoría de representación y eso no es así" porque en el Estatuto aparece que si un candidato no tuviera mayoría simple se procedería a la disolución del Parlamento.

Otras cuestiones, a su juicio, a reformar es la propia dinámica y funcionamiento del Parlamento a la hora de proponer iniciativas, preguntar para las sesiones de control al gobierno porque "cuando se hizo el Reglamento no había el mismo panorama político que hay ahora" por lo que las reglas "tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias".