Marruecos recibe a los Reyes de España con banderas de los dos países y alabanzas en prensa a la relación "estratégica"

La visita de Estado comparte portadas con dos hitos para las reivindicaciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental

"Estratégica", "multidimensional", "mutuamente beneficiosa". Así describen los diarios marroquíes la relación entre España y Marruecos el mismo día en que está prevista la llegada de los Reyes de España, Felipe y Letizia, que realizan este miércoles y jueves su primera visita de Estado Marruecos.

La carretera que une la ciudad con el aeropuerto ha sido engalanada con banderas de los dos países, que se alternan durante todo el camino y pueden verse también en las calles de Rabat por las que pasarán los Reyes. Después del recibimiento a pie de avión, previsto sobre las 17.00 horas, habrá una ceremonia oficial de bienvenida en la explanada del Méchouar, junto al Palacio Real de Rabat.

En Madrid, el jefe de Estado y su esposa han tenido la tradicional despedida con honores con la que se inician las visitas de Estado, a cargo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido y el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, además de los cinco ministros que forman parte de la delegación.

En Rabat, varios diarios en árabe y en francés dedican a la visita parte de sus primeras. 'Le Matin', próximo al Palacio Real, recoge además extensas entrevistas entrevistas de la agencia oficial MAP con los ministros de Exteriores, Josep Borrell, e Interior, Fernando Grande-Marlaska. 'L'Opinion' dedica además un extenso artículo a examinar las extensísimas relaciones, apoyadas en un centenar de acuerdos bilaterales.

La visita de los Reyes de España comparte interés en la prensa marroquí con dos asuntos que, a ojos de Marruecos, son pasos importantes en su reivindicación de que lo que considera "Sáhara marroquí". Uno de ellos es la ratificación del acuerdo pesquero UE-Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental y que ha sido avalado por el Parlamento Europeo sin pedir opinión al Tribunal de Justicia de la UE.

Según 'Le Matin', el Ministerio marroquí de Exteriores interpreta que la aprobación del acuerdo confirma que "el Reino de Marruecos es el único habilitado jurídicamente, en el marco del ejercicio de su soberanía, para negociar y firmar acuerdos que incluyan al Sáhara marroquí".

El segundo éxito, a ojos marroquíes, se produjo en Addis Abeba, en la Cumbre de la Unión Africana (UA). Se trata de una organización a la que Rabat regresó en 2017, más de 30 años después de abandonarla porque la UA reconoce a la República Árabe Saharaui y Democrática (la RASD, constituida por el Frente Polisario).

La prensa local recoge declaraciones del titular marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, afirmando que, por primera vez, la resolución del Consejo de Paz y Seguridad de la UA no incluye ninguna alusión al Sáhara. Según explica, se trata de la aplicación práctica de lo que ya decidió en una cumbre anterior: apoyar los esfuerzos de la ONU sin crear su propia "literatura".

NO HAY PREVISTO DISCURSO DE MOHAMED VI

La reivindicación marroquí sobre el Sáhara es un asunto recurrente en las relaciones entre España y Marruecos, aunque en esta visita no están previstas ocasiones para la reivindicación pública. Si en el anterior viaje de Estado, el de Juan Carlos y Sofía en 2005, Mohamed VI planteó su reivindicación durante su discurso en la cena de gala, ahora el protocolo ha cambiado y, si bien habrá cena de gala esta noche, en ella no habrá discursos. De hecho, en toda la visita no está prevista ninguna intervención pública de Mohamed VI.

De hecho, muchas cosas serán distintas respecto a aquella visita de Estado. Los hoy Reyes eméritos estuvieron tres días en Marruecos y visitaron Marrakech, Rabat y Tánger y la visita que comienza hoy no llegará a 30 horas y se concentrará en Rabat, conforme a un formato más moderno para este tipo de viajes, explican fuentes implicadas en su organización.

Hace 14 años, Don Juan Carlos pronunció un discurso ante una sesión conjunta de las dos Cámaras marroquíes. En ella, por cierto, sus palabras sobre el Sáhara, insistiendo en la posición tradicional española de buscar una solución en el marco de la ONU, fueron muy aplaudidas.

Ahora, el Gobierno español insiste en que la posición española sobre este contencioso no ha cambiado y sigue pasando por la ONU. Sin embargo, sí ve cierto giro en las posiciones españolas el semanario 'Le Jeune Afrique', que dedica un reportaje de cuatro páginas a la visita -y, por cierto, preveía una visita de los Reyes a la Feria del Libro de Casablanca, donde España es país invitado, que finalmente no se ha producido--.

EL SÁHARA Y CATALUÑA

En el reportaje, el presidente del Instituto Marroquí de Relaciones Internacionales (IMRI), Jawad Kerdoudi, lo explica afirmando que España ha optado por una "relación pragmática" con Marruecos en "cuestiones estratégicas" e incluye otro argumento: el independentismo en Cataluña. "Después de esta crisis catalana, el apoyo de la clase política madrileña al Frente Polisario se hace cada vez más discreto, incluso si la sociedad civil española sigue siendo muy activa sobre el asunto del Sáhara", afirma.

En esta ocasión, la web marroquí 'le360.ma' desvela un pequeño incidente, precisamente sobre el Sáhara, en vísperas de la visita. Según relata, el pasado lunes, el mismo día en que se anunció el viaje de Estado, el embajador de España en Argelia -el país al que Marruecos acusa de estar detrás del Frente Polisario-- se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de ese país, Mouad Bouchareb.

Un día después, el órgano de prensa oficial argelino emitió una nota afirmando que Fernando Morán había expresado su "convergencia total" con su interlocutor sobre el asunto del Sáhara. El Ministerio de Exteriores español alegó que se había tratado de un "error de interpretación" de sus palabras y que la posición española sigue siendo la misma, la búsqueda de una solución en el marco de la ONU.

El Sáhara emergió también en la reciente visita a Rabat del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la rueda de prensa junto a su homólogo, Saaddedine el Othmani, éste le agradeció "haber apoyado la postura marroquí cuyo objetivo es resolver el conflicto del Sáhara", justo después de recordar el apoyo de Marruecos a la integridad territorial y la soberanía española. Preguntado por los periodistas, Sánchez dijo que la posición española sobre el Sáhara lleva "décadas" siendo la misma.