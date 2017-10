Maroto: "Es el último momento de reflexión de los secesionistas"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que, "hoy, después de que Europa diga 'no' a la ilegalidad y la ruptura", es "el último momento para la reflexión de los secesionistas" catalanes.

Además, ha reprochado al lehendakari, Iñigo Urkullu, su apoyo al Govern, "que está dando un golpe a la democracia", y ha lamentado que ponga "el riesgo la estabilidad de Euskadi". Por ello, le ha reclamado que "vuelva a la responsabilidad" y no se deje contagiar por "los aires de ruptura".

En un acto celebrado en el Kursaal de San Sebastián para celebrar '40 años de democracia' en España, junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, Maroto ha considerado "acertadas" las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para aplicar el artículo 155 de la Constitución, y ha elogiado "el momento y el cómo se ha hecho", cuando ha logrado "la unidad".

En este sentido, ha explicado que "significan respetar la democracia, ganar la libertad y volver a restablecer valores de convivencia donde todo eso se había perdido por parte de sus dirigentes", y en esta línea, ha pedido el respaldo a Rajoy en la aplicación del 155.

Asimismo, ha subrayado que "libertad y unidad" son "las claves del éxito" de los gobernantes en estos 40 años de democracia en España y ha asegurado que el PP es el partido que "defiende y garantiza la libertad" y responde a los "retos difíciles".

A su juicio, estos días "ha habido momentos especialmente convulsos", como el de este sábado, tras conocerse la propuesta del Gobierno para Cataluña, porque "se han escuchado respuestas que ponen los pelos de punta". De esta forma, se ha referido a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, del líder de Podemos, Pablo Iglesias, o de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

COLAU

En concreto, ha aludido al hecho de que Colau asegurara que "la aplicación del 155", que supone "devolver el autogobierno a Cataluña, era el hecho más terrible de los últimos 40 años".

"Hay que tener cuajo político para que solo hace dos meses el islam radical asesinara a 15 personas en Las Ramblas a 15 metros de su oficina y, después de eso, la alcaldesa diga que restablecer el orden constitucional es lo más terrible de los últimos 40 años. Hay que tener cuajo, señora Ada Colau para decir eso y seguir siendo alcaldesa de Barcelona", ha afirmado.

EL LEHENDAKARI

También ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respaldado al Gobierno de la Generalitat y ha denunciado que se estaban "dinamitando puentes". "Tenemos la obligación de decirle al señor Urkullu que dinamitar puentes no es restablecer el orden constitucional y hacer que la Ley se respete, sino prestar el apoyo a un Gobierno que está dando un golpe a la democracia, dinamitar puentes es, señor Urkullu, que, con sus palabras, se ponga en riesgo la estabilidad del País Vasco y de España", ha apuntado.

En esta línea, ha indicado que creían que "ya sabría a estas alturas que los políticos están para resolver los problemas y no para crearlos". "Así que el mensaje es muy claro y muy nítido. Señor Urkullu, desde el PP le pedimos que vuelva a la responsabilidad y no se deje contagiar por los aires de ruptura. Es así de sencillo, hablamos de convivencia en el País Vasco y es lo que pide una inmensa mayoría de los ciudadanos", ha indicado.

Además, ha destacado que en Euskadi se produjo "un hecho muy importante", como fue "el triunfo de la libertad frente al terrorismo". "Millones de vascos en diferentes generaciones y millones de españoles buscando juntos, desde diferentes maneras de sentir y de pensar la libertad que suponía vencer a una banda terrorista", ha manifestado, para asegurar que el PP siempre "ha defendido la libertad" en la Comunidad Autónoma Vasca "y en el resto de España". En esta línea, ha apuntado que "es libertad contra el terrorismo solo se consiguió desde la unidad política".

LOS SEPARATISTAS CATALANES

Javier Maroto ha subrayado que hoy también se está ante "un reto importante, que es la ruptura de la convivencia, el intento de un golpe a la democracia que se está pergeñando por unos políticos independentistas en Cataluña, que están cometiendo el peor terror que puede cometer un político, que es dividir a una sociedad y ocuparse de lo que no es prioritario". "La libertad, que es la defensa de la legalidad, de la convivencia, también en las calles de Cataluña, se tienen que ganar desde la unidad", ha aseverado.

A su juicio, "el presidente Rajoy ha acertado por llevar a cabo, con prudencia y con contundencia las medidas" del 155, "y trabajando desde la unidad para que esas medidas se lleven a cabo por una inmensa mayoría de quienes defienden la democracia, la legalidad y el respeto a todas las reglas del Estado de Derecho".

En esta línea, ha recordado que "ha sido difícil lograr la unidad" porque "unos empezaron pidiendo que en ningún caso se aplicara el artículo 155, y son los mismos que después gritaban que hay que aplicar el 155 de manera inmediata", en alusión a Ciudadanos.

"Otros, hoy respaldan al Gobierno, pero hace muy poco decían que en la península ibérica, las naciones, además de Portugal, eran Galicia, el País Vasco, España y Cataluña. Ésa no era la forma de poder actuar", ha subrayado en referencia al PSOE.

EUROPA

Maroto ha señalado que Puigdemont "se ha quedado solo en Europa" con los "secesionistas", que van "a la desesperada", porque su "última bala política, su último intento para que sus aspiraciones pudieran ser una realidad, era el proyecto europeo". No obstante, ha destacado que la Unión Europea es "un espacio donde se ama la libertad, se respeta la legalidad y se tiene en cuenta que la legislación de cualquier Estado miembro es también legislación europea".

De este modo, ha remarcado que "hoy todas las voces de todos los dirigentes relevantes en la Unión Europea han dado la razón a la actuación del Gobierno y de los grupos que lo respaldan".

A su juicio, ésa era la "última oportunidad" de los independentistas catalanes y, "para eso, han intentado todo, manipular la información, tratar de engañar a los medios de comunicación internacionales aportando datos falsos, exagerados de lo que sucedió el 1 de octubre, tratando de comprar voluntades y de retorcer la realidad".

Maroto ha considerado que, en este contexto, después de que Europa haya dicho "que no a la ruptura, no a cometer una ilegalidad, no a la ruptura de la convivencia hoy es el último momento para reflexión de esos secesionistas".

"Las ideas del secesionismo y el populismo se han encontrado con la realidad como si fuera una pared que les ha despertado. Hoy, después de que Europa diga no a la ruptura, no a cometer una ilegalidad, no a la ruptura de la democracia, hoy es el último momento para la reflexión de esos secesionistas", ha avisado.