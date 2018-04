Maroto niega que se esté produciendo en el PP un debate sobre la sucesión de Rajoy

"Estos debates no se producen cuando las elecciones son tan en futuro", ha recalcado Maroto en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre un posible debate sucesorio de Mariano Rajoy en el PP. "Te estoy contestando 'a la gallega' como Rajoy", ha ironizado.

Por otra parte, el vicesecretario 'popular' ha analizado desde la "autocrítica" las últimas encuestas que muestran un 'sorpasso' de Ciudadanos al PP y ha criticado que la formación liderada por Albert Rivera piensa "solo" en los sondeos.

Aunque Maroto ha afirmado que la relación entre el PP y Ciudadanos "es correcta", ha tachado a este partido de "oportunista" porque, según él, "solo dice lo que la gente quiere ver en las encuestas".

CIFUENTES, "UNA POLÍTICA DE RAZA"

En cuanto a la polémica del máster realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Maroto ha ratificado su apoyo y el de la dirección nacional a la mandataria madrileña. "Cifuentes se ha ganado mi confianza en estos años y la mantengo", ha asegurado.

"Quiero quitarme el sombrero porque es una política de raza de las que salen a la calle, y que si la paran a hacerle una queja, ella se para y no pone excusas para seguir caminando, de las que se implica", ha defendido, para añadir que también le gusta "su discurso sobre la autocrítica". "Todo lo que he conocido en ella me inspira confianza", ha enfatizado.