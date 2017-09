Maroto afirma que "el problema" catalán se solucionará "con contundencia"

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reconocido hoy que en estos momentos hay "un problema en Cataluña" aunque que "se va solventar con procedimiento, serenidad y contundencia".

Maroto, que ha clausurado en Pamplona un acto de su partido celebrado bajo el lema "40 años de democracia", ha afirmado al respecto que el Gobierno central tiene una estrategia pero "una de las claves del éxito es no desvelarla".

Sí ha indicado que el Ejecutivo cuenta con un procedimiento ya diseñado "que activa cada cosa en su momento y da garantías. Quien la hace la paga, sea quien sea".

Javier Maroto ha contrapuesto este forma de actuar a la de la Generalitat y el Parlament, de los que ha dicho que no solo van "con prisas", "dando tumbos" y "cometiendo errores", sino que además han incurrido en algo "muy grave" como es "vulnerar" la voluntad y los derecho de las ciudadanía.

"No solo se les ha caído la careta sino que hemos visto lo que había detrás: sectarismo y falta de cultura democrática", ha dicho, para preguntarse cómo en estas condiciones "pueden pedir respeto para un hipotética república catalana"

"Menudo ejemplo", ha añadido, y aseverado que el Gobierno catalán "no respeta nada", "impone" la ley, "liquida su propio estatuto" y "coacciona" a ciudadanos y alcaldes, a pesar de lo cual "no va a conseguir que Cataluña sea independiente".

Y en este sentido ha añadido que "solo va a conseguir que se sepa que los ciudadanos de Cataluña no son libres" y "una respuesta contundente del Estado de derecho y del Gobierno de España".

En su intervención ha defendido además la conveniencia de reivindicar la democracia en España y lo conseguido en estos 40 años.

"En este momento hay que estar orgulloso de poder celebrar esta efeméride y sin embargo solo lo hace el PP porque otros están enredados en cosas distintas", ha dicho, tras lo que ha destacado que su partido tiene "una misma voz" en toda España.

Ha señalado que es importante sentir que en Navarra hay gente valiente como la presidenta del PP, Ana Beltrán, que "con contundencia y serenidad, con convicción, defiende la foralidad y también el sentirse a la vez profundamente española", mientras que la presidenta del Gobierno de Navarra quiere "disolver este comunidad y el alcalde de Vitoria dice que su capital es Pamplona".

Antes, la presidenta del PP navarro ha destacado la importancia de celebrar 40 años de democracia después de lo ocurrido esta semana, que ha calificado como "el mayor ultraje conocido a nuestro Estado de derecho" por parte de las instituciones catalanas, aunque advierte de que "no se van a salir con la suya".

En referencia a Navarra, ha comentado que estos 40 años no han sido fáciles "por el azote del terrorismo de ETA", pero tampoco ahora cuando EH Bildu "un partido que forma parte del Gobierno y que tiene el amparo y el abrazo de la presidenta Uxue Barkos, sigue sin condenar esos hechos".

Beltrán ha lamentado también que Uxue Barkos sea "una presidenta que presume de ser abertzale en una comunidad que no lo es y a la que quiere hacer desaparecer" para que sea "una provincia más de Euskadi".

"Y esto está ya en marcha. Han dado los primero pasos para unir lengua, símbolos y territorio imponiendo el conocimiento del euskera, derogando la ley foral de símbolos con el único fin de que la ikurriña ondee en los edificios oficiales de Navarra, y decidiendo celebrar un referéndum para que los navarros decidan su estatus político", ha aseverado.

Beltrán ha criticado por último que pese "al ultraje al Estado de Derecho, Bildu apoya el proceso independentista catalán y Barkos no dice nada. No sabemos si lo aprueba o reprueba, lo que sí sabemos es que no lo ha condenado".