Maroto dice que "todas las posibilidades están en la mesa" sobre Cataluña y si hay pleno "el Gobierno tendrá que actuar"

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que "el Estado de derecho tiene un montón de herramientas para hacer cumplir las leyes" en Cataluña y "todas las posibilidades están sobre la mesa y hay que ponderarlas". En este sentido, ha advertido de que el pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes y suspendido por el Constitucional no se debe celebrar y, "si no es así, el estado de derecho y el propio Gobierno tendrán que actuar en consecuencia".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha considerado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no debe adelantar su "estrategia", en caso de que finalmente se produzca una declaración de independencia en Cataluña, para "no adelantar acontecimientos".

En esta línea, preguntado por la posibilidad de utilizar instrumentos como el artículo 155 de la Constitución o la presencia del ejército, ha insistido en que "el estado de derecho tiene un montón de herramientas para hacer cumplir las leyes y la defensa de la soberanía nacional". "Todas las posibilidades están sobre la mesa y siempre hay que ponderarlas porque todas tienen efectos a corto y largo plazo", ha apuntado.

De este modo, ha indicado que, tal y como ha expresado el presidente Mariano Rajoy, es necesario "tomar cada una de las medidas en el momento en que se estime oportuno".

Javier Maroto ha afirmado que "lo primero que tiene que producirse es una respuesta razonable y no celebrar ese pleno" previsto para el lunes en la Cámara legislativa regional. Según ha indicado, su presidenta, Carme Forcadell, debe "atender a razones" y evitar "cualquier tentativa" de que el pleno se celebre.

"Si no es así, el Estado de derecho y el propio Gobierno tendrán que actuar en consecuencia, en la línea que apuntó el presidente Rajoy ayer, que es que en cada momento se anuncia la medida oportuna y no se anuncian para evitar que pierdan efecto", ha insistido.

POSICIÓN RAZONABLE DEL CONSEJERO DE EMPRESA

En esta línea, ha considerado que la posición del consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, "de abandonar la declaración unilateral de independencia" es "muy razonable" y ha deseado que "ojalá fuese la mayoritaria" en el Gobierno de Puigdemont y, además, "fuese el primer paso de sentido común".

En este sentido, ha señalado que, si no se produjera la declaración unilateral de independencia, "se puede estar ante otro escenario distinto, que no es el de cometer ilegalidades". No obstante, ha lamentado que "el máximo responsable de ese Gobierno, el señor Puigdemont, y su socio Junqueras no están en esa posición".

El responsable de Política Sectorial del PP se ha mostrado convencido de que los dirigentes de la Generalitat son conscientes de que "continuar en la vía unilateral no conduce a ningún sitio". Según ha indicado, "unos valientes, como Santi Vila, lo dice de forma clara, y otros de forma más cobarde, saben perfectamente que no se va a producir la independencia de Cataluña".

Por ello, ha censurado que los dirigentes catalanes dejen "la gente en la calle se enfrente entre sí y tengan en la cabeza la idea" de una posible independencia en Cataluña, cuando "saben perfectamente que lo que han estado contando son mentiras".

"Es profundamente cruel e injusto que un gobernante, a sabiendas de que no va a conseguir su objetivo, de que está infringiendo todos los principios legales y de que no le apoya nadie relevante en el planeta, siga adelante, confrontando a su gente y provocando efectos como ese", ha subrayado.

SI SE INDEPENDIZA, A LA COLA PARA ENTRAR EN LA UE, DETRÁS DE TURQUÍA

En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea ha advertido de que, si llega a ser independiente, Cataluña se queda "fuera" y se tendría que "poner detrás de Turquía a la cola" para ingresar en la UE y ha advertido de que el "sólo están respaldando el referéndum la extrema derecha que provocó el Brexit o líderes que tienen la mínima credibilidad democrática".

En este sentido, ha precisado, aunque "han conseguido llevar a las portadas de todo el mundo las escenas 1 del octubre --evidentemente que todo el mundo tiene que lamentar--, pero eso no es reconocer la independencia ni la legitimidad de un referéndum".

Asimismo, ha señalado que "los dirigente catalanes llegaron a decir que los bancos nunca se irían de Cataluña" y, sin embargo, "no han pasado ni 24 horas y los bancos se están marchando, están poniendo su sede social fuera de Cataluña", lo que conlleva "una caída muy importante" del PIB catalán.

A su entender, los responsables de la Generalitat "hoy están muy preocupados con que lo más importante que tenían en la Diagonal, los bancos, han decidido irse y, cuando anuncian que se van, sus acciones empiezan a subir". "Ese mensaje económico no se puede manipular con discursos", ha advertido Maroto.

LA MEDIACIÓN

En relación a una posible mediación de la Iglesia, ha criticado las "contradicciones" del líder de Podemos Pablo Iglesias, al que "no le gustaba el Rey porque no había sido elegido democráticamente, y acude a los obispos". A su entender, la Iglesia "acierta" cuando se dedica a hablar de temas relacionados con la ética y la moral y, "cuando no se dedica a eso, no acierta".

En cualquier caso, ha incidido en que, "cuando uno está cometiendo un delito, lo que se le pide es que deje de cometerlo para empezar y después que dé cuentas de lo que ha hecho" y la mediación sirve "para una situación en la que dos partes no se entienden". "Esa situación hace mucho que no sucede en Cataluña", ha señalado.

De este modo, ha insistido en que "el Estado de derecho, las instituciones, los jueces, los letrados del Parlamento catalán, el Estatuto catalán, todos han advertido de que han pasado la línea roja, que no están en la fase de hablar, que están cometiendo delitos, uno detrás de otro".

"Con quien comete delitos no se puede dialogar, lo que hay que hacer es dejar de cometer delitos en primer lugar y después someterse a la justicia", ha concluido.