Maroto afirma que su currículum en la web del PP contiene por error que cursó un máster, pero es un programa formativo

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha afirmado este jueves que su currículum en la web del PP contiene por error que cursó un máster en Gestión y Administración Pública en el IESE, pero en realidad es un programa de Liderazgo para la Gestión Pública.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha afirmado no haber cursado ningún máster, a pesar de que en su biografía de la página web de su partido si figure dicho título, y ha agregado que en la página oficial del Congreso de los Diputados figura que posee un programa de Liderazgo para la Gestión Pública.

El exalcalde de Vitoria ha señalado además que "si alguien traduce programa de gestión y liderazgo como máster, se está equivocando". Según ha dicho, hay gente que "traduce eso como máster" pero es "erróneo".

"Para ser exacto, lo que le he dicho a Pepa Bueno es que sí hice un curso de posgrado o máster cuyo nombre oficial es PLGP. Y así figura en la web del Congreso. Sin más. Un saludo", ha manifestado después Maroto en su cuenta oficial de Twitter.

ESTUDIOS CURSADOS Y DE FORMA PRESENCIAL

Además, el vicesecretario de Sectorial ha recalcado en la misma red social que los estudios de su curso de posgrado "sí están cursados y de forma presencial". "Lo que he aclarado es el nombre oficial, PLGP, no que no los haya cursado", ha aseverado.

Maroto ha destacado además que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también llama máster al "mismo curso de posgrado" que cursó él. "En mi caso lo he llamado por su nombre, PLGP, en la web oficial del Congreso. Sirva esto solo a título de aclaración", ha señalado, adjuntando una foto con la ficha del líder socialista en la web de la Cámara Baja en la que sostiene que tiene un máster en Liderazgo Público por el IESE.