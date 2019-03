Maroto dice que uno de los criterios para las listas es que no haya dirigentes con una conducta inadecuada

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado este martes que en la confección de las listas del partido se ha contemplado como uno de los criterios que no haya dirigentes con una conducta inadecuada, además se ha primado a políticos comprometidos con la bajada de impuestos y con una comunicación "cálida".

"Si alguien en el PP de hoy de Casado cree que nuestra receta no es bajar todos los impuestos, entonces sobra en el PP. Si cree que con una conducta inadecuada se puede quedar en el PP, no, no se puede quedar. Y si piensa que se pueden explicar las cosas con frases retorcidas entonces sobra porque la comunicación que quiere Casado es fácil, sencilla, llana y que llegue al corazón", ha señalado Maroto sobre la confección de las listas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha apuntando que estos han sido algunos de los "criterios" empleados para diseñar las listas electorales. Así ha defendido que en las elecciones generales del 28 de abril se ha elegido a "los mejores", independientemente de "cómo se apellidan o qué amigos tienen".

Maroto ha argumentado que las listas se han confeccionado con el objetivo de evitar que Sánchez "vuelva a meter a España en una crisis económica" como hizo, según ha dicho, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

"Nos olvidamos de cómo se apellidan o que amigos tienen, elegimos a los mejores con ese objetivo", ha señalado. "Esta es la apuesta que hace Casado, tener el mejor equipo para evitar que nos meta en otra crisis como Zapatero", ha recalcado el número 'tres' del PP.

Preguntado por la salida de muchos dirigentes cercanos a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que el equipo de Casado combina la "experiencia" de políticos "con canas" con la "frescura y pasión" de personas nuevas. Con todo, ha señalado que las listas de Casado son "plurales".

MONTSERRAT Y ÁLVAREZ DE TOLEDO

Con respecto al futuro político de la portavoz 'popular' en el Congreso, Dolors Montserrat, que no parte como cabeza de lista para el 28 de abril, el vicesecretario de Organización ha preferido no comentar nada, ya que entiende que son los propios dirigentes quienes deben informar sobre sus planes.

Mientras, del fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo como número 'uno' del PP al Congreso por la provincia de Barcelona, ha puesto en valor que sea una mujer que se expresa con claridad y que se haya plantado ante los posicionamientos separatistas.

"Es una mujer que habla claro, que no tiene pelos en la lengua. Es una mujer a la que se la entiende y dice que ya está bien que haya que cumplir el 'pedigree' de catalanismo que imponen los independentistas", ha señalado.

En este sentido, ha contestado a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que le afeó no saber catalán. Para Maroto hay que evitar las "señas de identidad" que puedan ser "excluyentes", y aunque ha calificado de "gozada" poder hablar otra lengua, y se ha expresado como un defensor del catalán o el vasco, entiende que esto no debe ser una barrera.

Asimismo, a Batet le ha recordado que ella concurrió en los comicios de 2015 en las listas del PSOE por Madrid, por lo que ha señalado que si ella se presentó por Madrid siendo catalana, Álvarez de Toledo se debería poder presentar por Barcelona.