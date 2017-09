Maroto aplaude que Iceta pida no acudir a las urnas el 1-O para "no hacer el caldo gordo" al independentismo

En un desayuno de Madrid Foro Empresarial, Maroto ha alabado la posición de Iceta cuando el PSC en otras ocasiones, ha dicho, ha estado "vinculado" con la defensa del derecho a decidir y cabía la posibilidad de que ahora tratara de "contentar a todos", como a su juicio intentan Podemos y En Comú. "Iceta acierta", ha insistido Maroto.

El dirigente 'popular' ha mantenido el discurso de todo su partido y del Gobierno de no adelantar qué pasos se darán para contrarrestar los que a su vez den la Generalitat o el Parlament. Ha pedido tranquilidad y ha dicho que en Cataluña hoy hay políticos que no pueden hablar de Estado de Derecho ni están "en las claves de la democracia occidental" porque no están respetando la legalidad.

Ha asegurado que el Gobierno cuenta en su estrategia con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos y que el Ejecutivo quiere reforzar ese consenso, al que no contribuye a su juicio la propuesta del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, sobre España es una nación de naciones.

Dicho esto, ha asegurado que el interés del Gobierno es "trabar lazos de complicidad" y tratar de profundizar en la unidad ante el reto secesionista. "Es una obligación", ha zanjado.