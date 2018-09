Maroto pregunta a Pedro Sánchez si "va a ir a abrir la puerta de la cárcel" donde están los políticos soberanistas

"Si ayer la delegada pedía los indultos para los políticos presos y hoy la vicepresidenta está diciendo que llevan demasiado tiempo esos políticos, ¿qué va a pasar mañana, va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla?", ha preguntado durante su intervención en el Día del Afiliado del PP de Aragón, celebrado en Zaragoza.

En este sentido, ha criticado que Sánchez dijera "hace unos meses" que la Península Ibérica la conformaban, además de Portugal, "otras naciones" como Galicia, País Vasco, España y Cataluña. "¿No es para preocuparse?", se ha preguntado.

Por ello, ha vuelto a pedirle que inicie de nuevo el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y hacerlo "sin complejos".

"El PP quiere que esta hartura termine de una vez y ponemos encima de la mesa nuestra propuesta para que se entienda y se escuche". Así, ha dicho que "si alguien entiende que no hay que intervenir TV3, que salga y lo diga", recalcando que "hay que explicarse bien porque uno no es claro si no se explica".