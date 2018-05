Política

http://www.teinteresa.es/politica/Maroto-PP-politicos-distintos-problema_0_2014598789.html

Maroto (PP): "Los políticos que no sepan pactar entre distintos tienen un grave problema"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular (PP), Javier Maroto, ha manifestado este lunes en Zaragoza que los políticos "que no sepan pactar entre distintos, que no sepan acordar y no tengan en la cabeza y el corazón que la política ha cambiado, tienen un grave problema".