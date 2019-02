Política

Maroto (PP) insta a Vox a "enseñar" su programa a los españoles y no solo que no le gustan "los gays"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha criticado este jueves que el primer cargo público de Vox no tenga "ni idea de qué votar" en el Senado y ha emplazado a esa formación a "enseñar" su programa a los españoles y no solo que no le gustan "los gays".