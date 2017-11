Política

Maroto (PP) afirma que la presencia de Tardà y Rufian en el Congreso demuestra que en España no hay presos políticos

El vicesecretario de Política Sectorial del PP y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha afirmado este lunes que la presencia en el Congreso de los Diputados de dos independentistas "con ideas radicales" como Joan Tardà y Gabriel Rufián demuestra que en España no hay presos políticos. "Que no estén en la cárcel significa que en este país no se persigue ninguna idea y que son respetadas", ha apuntado.