Maroto (PP) pide a Pedro Sánchez apoyo para los presupuestos de 2018 para que no dependa del "chantaje" del PNV

"Si yo fuera Sánchez y quisiera ejercer la política con altura de miras ante el hecho de que un partido nacionalista dijera de 'no' a los presupuestos de todo el país, también de las comunidades gobernadas por el PSOE, prestaría cinco votos y después votaría que no y haría el discurso diciendo que no", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, preguntado por el rechazo del PNV a pactar unos PGE con el PP tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"No permitiría que un partido con cinco escaños y por la razón de haber defendido la unidad territorial y la defensa de la Constitución chantajee la inexistencia de unos presupuestos", ha subrayado, insistiendo en que, si él liderase el PSOE, prestaría los cinco diputados necesarios para los PGE aunque sin renunciar a hacer el discurso de oposición. En este sentido, ha reconocido que "es muy complicado" que los presupuestos para 2018 salgan adelante sin que el PNV forme parte de la suma.

EL PNV DEBE DECIDIR

Así, Maroto ha instado al PNV decidir si "inclina la balanza" hacia el expresidente catalán Carles Puigdemont y hacia la deriva independentista a sabiendas de que "puede hacer daño" a la economía vasca y a los intereses de los vascos y de toda España, o bien, "si quiere ser parte de la solución".

Según ha recalcado, en España "solo salen las cosas adelante" cuando se logran cerrar pactos entre "diferentes" sensibilidades, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar unos PGE para el próximo año para dar "estabilidad" al país. "Se vote como se vote, siempre es buena noticia sacarlo", ha apuntado, para después reiterar que le gustaría que el PNV forme "parte de la solución, no del problema".