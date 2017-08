Maroto (PP) dice que PNV deberá exponer "exactamente" cómo plantea la transferencia de la Seguridad Social y su modelo

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha afirmado que el PNV deberá exponer "exactamente" cómo plantea la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi y el "modelo" que defiende en las conversaciones que mantenga con el PP.

Tras señalar que los populares están "encantados" de sentarse en una mesa con los jeltzales para exponer "posiciones distintas" y alcanzar acuerdos, ha dicho que "ojalá hubiera muchas más reuniones" como la que se producirá entre el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, "porque es positivo que se produzcan reuniones con ganas de alcanzar acuerdos", y que sean habituales.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Maroto ha manifestado que para el PP es "muy importante demostrar que en España se pueden entender entre distintos partidos y que, además, ese entendimiento es una exigencia ciudadana".

"Eso es muy importante. Y para nosotros es muy importante también demostrar que, en nuestro país, se puede hacer eso con normalidad como se hace ya hace muchos años en el conjunto de Europa. Y eso, aplicado a lo que nos afecta en Euskadi significa que el PP tiene interés en que el PNV sea parte de la solución y no parte del problema", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que eso significa que los populares están "encantados" de sentarse en una mesa "en la que se expongan posiciones distintas, siempre dentro de las líneas posibles de negociación, y a partir de ahí, alcanzar acuerdos".

"Creo que eso es importante para el conjunto de ciudadanos vascos, del resto de España y, en definitiva, para la propia credibilidad de la política. Hemos estado muchos años viviendo en un país en el que partidos, solo por ser rivales, parecía que no podían estar de acuerdo", ha manifestado.

El dirigente popular ha considerado que "es importante que los partidos que están hoy en la política siendo útiles, tengan esa convicción de que 'el acuerdo con un diferente, no me hace peor, al revés, me hace mejor' porque demuestra que los partidos se pueden entender, alcanzar puntos de entendimiento entre diferentes y aportar soluciones".

ERKOREKA Y SANTAMARIA

Javier Maroto ha dicho que "es muy importante" que se produzcan las reuniones previstas entre el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Ojalá hubiera muchas más reuniones como la de Erkoreka y Sáenz de Santamaría, porque es positivo que se produzcan reuniones con ganas de alcanzar acuerdos y también es positivo que se produzca de manera habitual", ha añadido.

En esta línea, ha señalado que el que se produzcan encuentros no significa "que tengan que pensar lo mismo, ni que haya seguidismo de unos a otros, ni que haya renuncias, sino que hay ganas de hablar y de entenderse sobre puntos en los que se tienen posiciones distintas".

"Yo me alegro profundamente de que esas reuniones hayan pasado a formar parte de la normalidad en nuestro país, de que el PNV y el PP hablen con normalidad y se entiendan. Que el Gobierno vasco y el de España traten los temas con normalidad y se sienten para llegar a acuerdos es bueno para todos y, sin duda, vamos a seguir viendo reuniones como éstas", ha indicado.

A su juicio, "lo más importante en cualquier negociación es explicar bien los puntos de esa negociación, especialmente cuando tiene números por detrás". "Es decir, para que todo el mundo pueda entender algo, lo pueda asumir como propio y lo pueda entender como positivo, se debe poder explicar. Por lo tanto, es muy conveniente conocer qué propuesta es exactamente la que se plantea, y qué modelo posible y de ejecución viable es el que también se plantea", ha manifestado.

Javier Maroto ha dicho que, "cuando eso se plantea en ese orden, las cosas se pueden explicar". "Cuando no se hace así, genera dudas, y cuando uno tiene dudas, es normal que se expongan. Las dudas de mis compañeros (sobre la transferencia de la gestión de la Seguridad Social y la Caja Única), supongo que irán en esa dirección, como supongo que también tendrá dudas en otros ámbitos el Gobierno vasco. En cualquier negociación, uno no llega a la mesa con todo absolutamente definido, sino que hay cuestiones por aclarar y, que se hable de esas cuestiones, siempre es positivo", ha subrayado.