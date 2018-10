Maroto espera que el PNV "tenga la lección aprendida" sobre un posible 'procés' en el País Vasco: "Estaremos vigilantes"

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha recordado a los nacionalistas vascos el resultado del proyecto de reforma del estatuto de autonomía del País Vasco que anuncio el exlehendakari Juan José Ibarretxe y que fue rechazado en el Congreso de los Diputados por 313 votos en contra. "Ibarretxe fue un nombre que suena a proyecto que intentó romper la convivencia y salió muy mal", ha subrayado.

"En el País Vasco tenemos una historia que no tiene nada que ver con Cataluña, porque teníamos la existencia de una banda terrorista que no tiene nada que ver. Pero, en los comportamientos de violencia callejera que vivimos en el País Vasco, se parecen cada día más, al menos, en la estética y la forma, a lo que vemos en Cataluña, dejando claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, para que nadie se lleve a mal entendidos", ha destacado Maroto en relación al 'procés' catalán.

Con todo, el vicesecretario 'popular' ha reivindicado la figura del PP en el País Vasco "en la defensa de la unidad de España" y ha recalcado que desde su formación denunciarán y tomarán medidas cuando el discurso de la estabilidad se rompa en la comunidad vasca.

SÁNCHEZ NO INVITÓ AL PP AL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE ETA

Por otra parte, Maroto ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no invitara al líder del PP, Pablo Casado, al acto en el que ayer La Moncloa rindió homenaje a las víctimas de ETA y agradeció la colaboración francesa en la lucha contra la banda terrorista.

En este sentido, ha asegurado que a la formación 'popular' le hubiese "encantado" asistir a esa ceremonia, a la que también acudió el primer ministro francés, Édouard Philippe, porque, tal y como ha dicho, los partidos políticos demostraron "alturas de mira" en la lucha antiterrorista.

Por ello, Maroto ha tachado de "gesto muy feo" que Sánchez tan solo invitara al acto a los expresidentes de España --José María Aznar y Mariano Rajoy no acudieron-- y dejara fuera al PP para hablar del final de ETA.