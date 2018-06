Maroto dice sobre Aznar que en el PP "no sobra nadie" y que tienen aglutinar "todas las sensibilidades"

"Me gusta mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, y creo que es lo que piensa la gran parte de nuestra militancia. Aznar actualmente es militante del PP y tenemos que tratar de hacer un proyecto común que aglutine todas las sensibilidades. No consiste en dejar a nadie por el camino", ha subrayado Maroto.

En una entrevista en Antena3 recogidas por Europa Press, Maroto se refería así a las declaraciones de Aznar, de este martes, en las que se ofrecía para reconstruir el centro derecha español.

Para Maroto, si bien en el ámbito económico coinciden la mayoría de los militantes, en el ámbito social "hay un espectro de posiciones que son de 180 grados" y por ello, ha apuntado, que "no se pueden expulsar a aquellos que no compartan la idea de la mayoría".

Por otra parte, el vicesecretario 'popular' no ha entrado a dar nombres sobre los posibles sustitutos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la jefatura del PP, aunque ha señalado con respecto al nuevo líder que "quién no vea las cosas que se han hecho mal en el partido, no va a ser capaz de arreglarlas".

"Rajoy ha terminado su etapa en la política por decisión propia. Ha sido crítico con algunas situaciones que se han dado en nuestro partido y se va satisfecho del legado que ha dejado", ha sentenciado Maroto.