Marlaska anuncia un refuerzo de efectivos permanente para mejorar la seguridad en el medio rural

Según informa el PSOE en una nota, Marlaska hizo este anuncio durante una visita a la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes en Conil de la Frontera (Cádiz) junto a la secretaria provincial del PSOE, Irene García, en la que destacó "el enorme placer que es haber podido recorrer la comarca de La Janda y comprobar, primero con el sector de la pesca en Barbate y luego con el de la agricultura en Conil, el enorme compromiso de todos los trabajadores de estos dos sectores tradicionales".

Además, añadió que "es fantástico ver y experimentar en primera persona como trabajan las cooperativas, pues no solo su fin es el de producir, sino que su objetivo es hacerlo sobre un modelo económico basado en la solidaridad y en la economía social" y por ello, se ha comprometido a trasladar las demandas del sector respecto a la reducción de las cuotas fiscales.

Asimismo, Marlaska aseveró que "estas cooperativas como la de Nuestra Señora de las Virtudes de Conil son un foco de creación de empleo y riqueza para muchas familias, lo que resalta, más si cabe, la importancia que tienen en su entorno de acción".

Finalmente, el ministro del Interior se refirió al incremento de efectivos para mejorar la seguridad ciudadana en la comarca y especialmente, en el entorno rural. "Desde el Ministerio del Interior cuando gobierna el PSOE hemos entendido siempre que invertir en seguridad es vital, algo que no ha ocurrido en los siete años de Rajoy", ha asegurado Marlaska, que ha señalado que van a "incrementar el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional no sólo durante la época estival, sino que lo haremos de manera permanente para evitar, precisamente, que instalaciones como las de esta cooperativa de Conil, por ejemplo, no se vean afectadas por la falta de seguridad".