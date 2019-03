Política

Marlaska recuerda que "no hay un derecho" que diga que los presos "tengan que estar en su lugar de residencia"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la política de dispersión fue "avalada por los tribunales como un medio de lucha contra ETA", pero una vez desaparecida la banda, "no podemos tener esa política penitenciaria". No obstante, recuerda que "no hay un derecho" que diga que los presos "tengan que estar en su lugar de residencia.