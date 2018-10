Marlaska justifica la condecoración al delegado del Gobierno el 1-O: "No me gusta ser sectario"

"No me gusta ser sectario. Si tengo una propuesta, salvo algo muy específico que pueda entender que no es procedente, no echaré una condecoración para atrás", ha explicado durante su intervención en la Comisión de Interior del Senado.

Marlaska ha respondido así a las críticas del portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, por la concesión de una condecoración a Millo en la próxima celebración del día de la Guardia Civil, como ha adelantado eldiario.es.

El ministro ha insistido en que su voluntad es la de aceptar las propuestas de reconocimientos públicos sin ser "sectario", independientemente de que comparta "al cien por cien" las ideas del condecorado.

Sin embargo, el portavoz del PDeCAT ha censurado este reconocimiento. "No sé si se concede por cada porrazo que nos pegó", ha preguntado calificando de "curioso" que el Gobierno de Pedro Sánchez prometa "un cambio de talante" pero mantenga este tipo de actitudes.