Política

Marlaska dice que las cloacas "no existen" en Interior y pide a Iglesias que "si tiene algo, lo diga expresamente"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "las cloacas" no existen en el Ministerio de Interior, destacando que los funcionarios públicos, policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones o laborales "son cómplices de la Ley y la Constitución" y ha pedido, en referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "si alguien tiene algo que decir, que lo diga expresamente, pero no se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos".