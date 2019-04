Política

http://www.teinteresa.es/politica/Marlaska-evaluable-Renteria-descarta-suplementarias_0_2216178491.html

Marlaska dice que "será evaluable para el futuro" lo ocurrido en Rentería y no descarta "medidas suplementarias"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado en relación con los incidentes registrados este domingo en Rentería en un acto público de Ciudadanos (Cs) que hay que "tener claro una cosa, hay unas medidas previstas pero hay veces que el grado de disturbio no es previsible". No obstante, ha aseverado que este tipo de circunstancias "será evaluable para el futuro" y ha añadido que "eso no quiere decir que no se adopten medidas suplementarias para el futuro una vez valorado lo que ha acontecido".