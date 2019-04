Política

http://www.teinteresa.es/politica/Marlaska-conoce-costumbre-Coripe-violencia_0_2220378034.html

Marlaska dice que no conoce "la costumbre" de Coripe y que no le gusta la violencia "en ningún acto"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que no conoce "la costumbre" de Coripe (Sevilla) por la que este fin de semana se quemó un muñeco que representaba al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemon. No obstante, ha asegurado que "la violencia, en cualquier manifestación", no le gusta "en ningún sitio ni en ningún acto".