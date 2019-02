Marlaska y Guirao, en el viaje de los Reyes a Marruecos: El Gobierno está "muy tranquilo" y "sigue trabajando"

"Seguro que cuando el presidente entienda oportuno que deben ser las elecciones las convocará, pero es el presidente del Gobierno", ha dicho Marlaska a los periodistas antes de que comenzase la ceremonia de firma de acuerdos entre España y Marruecos. El titular de Interior ha dejado claro que ese era el único mensaje que podía transmitir "porque no hay otro".

"Este Gobierno trabaja y sigue trabajando", ha añadido, preguntado por la posibilidad del adelanto, después de que el Congreso haya tumbado los Presupuestos Generales del Estado.

El titular de Interior ha afirmado que todo el Gobierno está "muy tranquilo" y el de Cultura, José Guirao, ha añadido poco después que el primero que transmite tranquilidad es el propio Sánchez. "Él siempre está tranquilo, es una persona que lo que transmite es seguridad y tranquilidad", ha afirmado, dejando claro que también ha sido así este mismo miércoles, "en el escaño y en la sala de Gobierno".

Los dos ministros han hecho hincapié en que el Gobierno tiene un proyecto, que precisamente es el que estaba plasmado en el proyecto de Presupuestos, y que pretende cerrar la brecha que se abrió con la crisis y "devolver a las clases medias y trabajadoras aquello que habían perdido".

MARLASKA: LA MINISTRA MONTERO, "UN LUJO"

Marlaska ha aprovechado para decir que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, demostró ser "un lujo" por cómo defendió con un "discurso político" el proyecto "social" del Gobierno mientras la oposición pretendía convertir el debate de los Presupuestos en un Debate del estado de la Nación.

"El PSOE y este Gobierno tienen un proyecto bastante claro", ha dicho también Guirao, añadiendo que "la obligación de todo Gobierno es intentar desarrollar su proyecto". Así, ha dejado claro que a él le gustaría seguir trabajando, y cree que lo mismo opinarían todos sus compañeros de Gobierno.

"Pero no depende de lo que a mí me gustaría, depende de lo que el presidente del Gobierno valore que tiene que hacer en este momento al no poderse tramitar los presupuestos de 2019", ha reconocido.