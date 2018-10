Marlaska afea a Aznar, Rajoy, Pastor y García-Escudero su ausencia en el acto de homenaje a las víctimas de ETA

Durante una comparecencia en la Cámara Alta, Marlaska ha explicado que la intención del Gobierno fue celebrar un acto institucional junto al primer ministro francés, Édouard Philippe, lejos de connotaciones "partidistas".

"Nos pudimos equivocar, pero quisimos que tuviera un carácter institucional", ha insistido apuntando que esa fue la razón de invitar a los expresidentes del Gobierno. "Encarnan la política de lucha contra ETA y la unidad de acción de todas o casi todas las fuerzas políticas", ha asegurado.

Por ello, ha lamentado que tanto los dos expresidentes del PP como los actuales presidentes de Congreso y Senado decidieran no acudir y ha querido hacer una reflexión "personal" para indicar que él nunca hubiera faltado a un acto en el que participaran las víctimas de la organización terrorista.

EL PRIMER LUGAR EN EL QUE ESTAR

"Me invitan a un acto donde están las asociaciones de las víctimas y no me plantearía no ir. Sería el primer sitio y lugar al que acudiría, suspendería cualquier acto --ha garantizado--. Pero es una cuestión personal y ahí lo dejo".

El ministro ha hecho esta reflexión después de que el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, haya calificado de "incomprensible" la "ausencia institucional" que hubo en la ceremonia. "Que no estuviese todo el arco institucional es algo grave, nos da qué pensar y en pro de las víctimas no hace mucha cuestión", ha censurado.