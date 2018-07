Marlaska dice a los Agentes por la Diversidad que "no va a dejar de atender" los derechos de los LGTBIQ+

Según informa Interior en un mensaje en Twitter, la reunión se ha producido este sábado, cuando Marlaska tiene además previsto participar en la manifestación central en Madrid con motivo del día del Orgullo Gay.

Precisamente, este colectivo de agentes por la diversidad venía solicitando a Interior que les autorizase a participar en la marcha vistiendo el uniforme. Grande-Marlaska descartó esta posibilidad al entender que "no puede hacer una particularidad" con ellos, ya que la Policía no puede participar en movilizaciones sociales luciendo la uniformidad. No obstante, avanzó que estudiaría una eventual modificación de la normativa sobre esta cuestión siempre que se "guarde el respeto al uniforme".

Se trata de la primera reunión oficial que Grande-Marlaska mantiene con organizaciones de representación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde que llegó al ministerio, aunque ha mantenido con otras agrupaciones contactos informales.

Los encuentros oficiales se desarrollarán a partir de la próxima semana, pues el ministro tiene previsto reunirse en la sede de su departamento con los representantes de los sindicatos y asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias ydel resto de empleados públicos del Ministerio del Interior los días 16, 17 y 18 de julio.

En concreto, el 16 de julio, Grande-Marlaska recibirá a los sindicatosrepresentativos del colectivo de trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Al día siguiente, el 17 de julio, el titular de Interior mantendrá una reunión de trabajo con los sindicatos representativos de la Policía Nacional.

En este marco de encuentros, el 18 de julio recibirá a los representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y finalmente, el 19 de julio, hará lo propio con los representantes sindicales del resto de empleados públicos que forman parte del ministerio.