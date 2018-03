Marjaliza asegura en el Congreso que pagó campañas electorales para el PP, pero también para el PSOE e IU

El constructor y presunto cerebro de la trama 'Púnica', David Marjaliza, ha admitido este miércoles ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy que hizo aportaciones para campañas electorales del PP de Madrid, pero también para el PSOE e Izquierda Unida.

Con esta confesión y en respuesta a las tres únicas preguntas que le ha formulado el diputado del PP Francisco Molinero ha cerrado Marjaliza su intervención ante este órgano, a cuyos integrantes ha agradecido el "tono" y el "cariño" con el que le han tratado.

El compareciente ha querido dejar claro en varias ocasiones que no sólo hizo aportaciones dinerarias a campañas del PP o regalos a alcaldes 'populares'. Cuando la diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa le ha intentado leer una lista de primeros ediles que, según declaró en el juzgado, fueron agasajados por su empresa, le ha pedido que no leyera "uno por uno". "Es perder el tiempo, me ratifico en mi declaración judicial", la ha cortado.

TELES Y ALGÚN JAMÓN DEL BUENO

Sí se ha extendido algo más cuando Bescansa se ha interesado en concreto por las televisiones "de 5.000" que en ocasiones entregaban como presente. "Televisores buenos tampoco fueron tantos, algún jamón del bueno, sí", ha detallado, arrancando risas entre los comisionados.

Según ha relatado, uno de los agraciados con uno de esos aparatos fue el exalcalde de Parla y ex secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez. Además, regalaron otros dos a sendos alcaldes de los que no ha desvelado la identidad porque Bescansa no se lo ha preguntado directamente. "Repase, que hay dos más", respondido a la diputada.

También ha salido el nombre de Gómez durante el turno del portavoz del PP, quien ha preguntado a Marjaliza si, como dijo en el juzgado, pagó 600.000 al que fuera alcalde de Parla y "200.000 euros para la financiación del partido". El compareciente ha precisado que no le entregó dinero personalmente a Gómez, lo que ha llevado a la socialista Soraya Rodríguez a pedir que constara en acta la respuesta.

APORTARÁ MÁS DATOS SOBRE OTROS PARTIDOS

Además, durante el interrogatorio del diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, Marjaliza ha señalado que sabe cómo se financiaba el PP de Valdemoro, de donde fue alcalde el presunto cabecilla de la trama, el ex 'número dos' del PP de Madrid, Francisco Granados. "Aportaré más cosas que estamos buscando también de otros partidos", ha deslizado.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le ha preguntado directamente si pagó algún acto de los 'populares'. "No le puedo decir que sí porque no me deja el abogado", ha contestado aunque, como ha hecho en la mayoría de sus contestaciones, se ha ratificado en lo que declaró en sede judicial.

En este caso ha recordado que ya dijo en el juzgado que hizo pagos a "todos los partidos que en aquel momento estaban en el ámbito" en el que él trabajaba. "Todo el arco parlamentario", ha dicho, en otro momento de su intervención.

El portavoz del PP Francisco Molinero se ha agarrado a las palabras de Marjaliza sobre pagos a otros partidos para denunciar que el Congreso sólo se haya centrado en investigar las cuentas del suyo y se haya negado a abrir pesquisas sobre las de los demás.

TODO POR LAS URNAS

En este contexto, ha insistido en que esta comisión de investigación, que el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, no busca conocer "la verdad" sino que se trata de un "juicio inquisitorial" que acabará con "auto de fe" en el que se decretará la culpabilidad del PP para "desprestigiarle" ante las próximas citas electorales. "Todo esto es, ni más ni menos que por las urnas", se ha quejado.

Asimismo, ha subrayado que no tiene ningún sentido que Marjaliza haya acudido al Congreso para ratificarse en lo que afirmó ante el juez, lo que, desde su punto de vista, da la razón a su grupo, que siempre defendió que no había que abrir una investigación parlamentaria sobre un asunto que aún sigue investigándose en los tribunales.

En este contexto, Molinero ha vuelto a alertar de que la comisión puede incurrir en una "intromisión ilegítima" en el Poder Judicial e incluso entorpecer su labor si algún compareciente no es tan "prudente" como Marjaliza y habla de asuntos que aún no han sido juzgados. "Se podría llegar al absurdo de que se puedan dictar aquí unas conclusiones que contradigan resoluciones judiciales", ha advertido.

El diputado ha terminado asegurando que en el PP, a diferencia de lo que hacen otros partidos, ejercen la "responsabilidad política", como demuestra el hecho de que ya no queda en su partido ningún cargo o dirigente de los que se han visto implicados en las corruptelas de las que trata la comisión.