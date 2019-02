Marín cree que la propuesta de Vox sobre empleados de Violencia de Género va contra "valores y leyes" y no saldrá

En declaraciones a los periodistas en Sevilla este lunes, Marín ha dicho que Vox parece que "no ha consultado el portal de transparencia" porque ahí están, según ha asegurado, todos los datos que esta formación reclama, pero sin datos personales por cuestiones de protección. En este punto, el vicepresidente ha aseverado que Ciudadanos "no se va a saltar" la ley de protección de datos y su posición es "clara".

Marín ha apuntado que es la Mesa del Parlamento la que tiene que votar el asunto y él espera que la propuesta "no salga adelante" porque "iría en contra de principios, valores y leyes" que no se pueden dejar de tener en cuenta y menos en materia de Violencia de Género en una administración. "Yo no estoy dispuesto a hacerlo", ha insistido, al tiempo que cree que el PP "tampoco va a votar en contra de lo que diga una ley" aunque desconoce las intenciones de los populares.

Preguntado sobre si existe algún retroceso en la autonomía de la comunidad, Marín ha negado la mayor y ha asegurado que la autonomía "está más en valor que nunca" porque está "defendida por un Gobierno que está dispuesto a que no se retroceda ni en un derecho en la comunidad", sino "todo lo contrario, porque trabaja por "proteger los derechos adquiridos", concretamente sobre la propuesta de Vox, con la identidad de las personas. "No vamos a permitir retroceso en ningún caso", ha zanjado.

Por otro lado, sobre las informaciones publicadas en varios medios de comunicación sobre la intención del Gobierno de proponer un plan urgente de exhumación de los restos de unas 25.000 víctimas del franquismo, Marín ha dicho que en Ciudadanos están a favor de que "en estos casos se actúe por consenso" y lo que está "fuera de lugar" es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez actúe sin ese consenso.

Los familiares de las víctimas, según ha continuado, tienen derecho a recuperar los restos y a conocer dónde están, ahí "contarán con el apoyo del Gobierno de Andalucía" pero Marín ha lamentado que "Sánchez haga partidismo" y "utilice políticamente" estos asuntos y menos en el momento en el que estamos "con un gobierno que ha cesado". "Nos encontramos que tienen el derecho a imponer cuestiones que deberían ser debatidas y llevadas a un consenso", ha señalado, al tiempo que ha concluido que eso formaría parte de la "normalidad" y se alejaría de la "pretensión de enfrentar a unos contra otros".

Sea como fuere, Marín ha asegurado que no debe caber "la menor duda" de que toda la información que sea solicitada por parte del Gobierno de España a la Junta andaluza "se le va a dar curso" y, "en absoluto", habrá "problemas" en facilitarla la información referida a las fosas pero Marín ha sostenido que "hay decisiones que se tendrían que tomar entre todos y no sólo uno".