Marín anima a salir a votar "en masa" el domingo para decirle al PSOE y PP que "se le acabó el chollo"

En el acto de cierre de campaña en el Parque de los Príncipes, en Sevilla, junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la portavoz nacional, Inés Arrimadas, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, y unos 2.000 militantes y simpatizantes que disfrutaron desde las 18,30 horas de los conciertos de Hermanos Domínguez y de Calle Botica, Marín ha asegurado que Andalucía tiene "una oportunidad histórica" el próximo domingo de terminar con el conformismo del PP, que ha estado "40 años llenado las vitrinas de premios de consolación" y con el PSOE que ha vivido de los andaluces". "Ahora les toca vivir a ellos de su trabajo y saber lo que es la Andalucía real", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que "hay millones de andaluces que quieren cambiar de una vez por todas los 40 años de monopolio de gobierno socialista" y ha añadido que "es necesario no dejar perder la oportunidad el próximo domingo para acabar de una vez por toda con la pesadilla de Díaz, Chaves y Griñán".

Marín ha pedido que el domingo "nadie se quede en casa" para que "no vuelvan a salir los mismos". De hecho, se ha preguntado si los andaluces se imaginan que el próximo domingo el PSOE se ponga en manos de Podemos, a lo que el público asistente ha respondido con murmullos en negativo. "Hace falta salir en masa a votar porque tenemos la oportunidad de cambiar nuestra tierra y devolverle la ilusión a Andalucía", ha reiterado.

Por ello, ha asegurado que no está dispuesto a resignarse y ha añadido que va a luchar por aquello en lo que cree. "El domingo hay que poner en pie esa Andalucía real, que cree en los andaluces y me sentiré enormemente feliz de que mis hijos me miren a la cara y sepan que le he dejado una tierra mejor", ha manifestado. Asimismo, ha insistido en que el próximo domingo "hay que ir a votar para decirle al PSOE y al PP que se les acabó el chollo y que hay otra forma de hacer política".

Marín, que ha querido agradecer a su familia el apoyo que le ha mostrado, ha manifestado que Ciudadanos es el "equipo revelación" que está "lleno de figuras" que no han vivido durante 40 años de la política, así como de 109 compañeros en las ocho provincias dispuestos a "cambiar el futuro de Andalucía".

Por último, ha prometido que si es el próximo presidente de la Junta trabajará con "humildad y honestidad" y mirará "a los ojos" a los andaluces a la hora de tomar decisiones para demostrarles que Andalucía es "una tierra fuerte y mucho más de los que el PSOE y el PP han hecho durante 40 años".

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, ha reprochado que el PSOE lleve 37 años al frente de la Junta y "no deje que aquí haya oportunidades", lo que obliga a jóvenes a irse fuera por "falta de oportunidades".

Tras recordar sus cinco años de estudiante universitaria en Sevilla y decir que "se siente como en casa", ha advertido de la "ilusión de verdad" que se palpa en la calle y ha preguntado sobre por qué "Andalucía tiene que tener el peor gobierno" cuando "podemos tener un político integrado con personas que sepan lo que es trabajar fuera de la política".

Además, ha afirmado que Andalucía también puede estar a partir del próximo 2 de diciembre "sin casos de corrupción" porque a la imagen de Andalucía afecta que dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, estén sentados en un banquillo de justicia.

Por último, ha llamado la atención sobre el proyecto único que supone Ciudadanos. "Defendemos lo mismo aquí que en cualquier rincón de España", ha subrayado, toda vez que ha criticado a los que quieren separar España. "Hay que defender a los andaluces en todas las partes de España y no solo en Sevilla", ha cerrado.

De su lado, el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, ha asegurado que el PSOE "en decadencia, representa el conformismo" y el PP, la resignación, mientras que Ciudadanos representa la "ilusión que necesita Andalucía". Además, ha dejado claro que el próximo domingo los andaluces se juegan "o un Gobierno de Susana Díaz con Podemos o un Gobierno de Juan Marín".