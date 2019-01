Marín dice desconocer los detalles de la negociación PP-Vox e insiste en que no puede afectar al acuerdo PP-Cs

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha dicho que no conoce el documento que el PP ha trasladado a Vox en ese marco y ha desvinculado a Cs de las negociaciones con el partido de Santiago Abascal.

Así, cree que si entre el PP y Vox hay novedad, "nos tendrán que informar de ello", pero ha insistido en que no conoce cómo van esas negociaciones.

Respecto a la disposición de Cs a negociar con Vox, Marín ha incidido en que no es él quien se presenta a la investidura, sino Juanma Moreno, de modo que, a su juicio, es el presidente del PP-A el que debe buscar los apoyos que necesita.

Y así, ha defendido que no es Cs el partido que tiene que negociar con Vox la investidura de Moreno y que "los acuerdos que cierren PP y Vox no pueden afectar a los acuerdos PP-Cs". "A partir de ahí, que cada uno haga lo que estime, pero no tenemos que sentarnos a negociar con Vox", ha remachado.

Sobre las medidas que plantea Vox, Marín ha dicho que no cree que el PP acepte propuestas como derogar la ley de igualdad o de violencia de género pues, como ha recordado, contaron con el respaldo del PP-A para su aprobación.

"No creo que ahora cometa el error de plantear la derogación de estas leyes", ha añadido antes de asegurar que Cs no va a aceptar esas propuestas y que el acuerdo PP-Vox no puede incluir en ningún casos esas medidas pues de ser así "no contará con el respaldo de Cs".

ACUERDO PARA LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Igualmente, se ha mostrado confiado en que este mismo miércoles se cierre el acuerdo con el PP-A relativo a la estructura del Gobierno andaluz para los próximos cuatro años pues, como ha recalcado, ya está "prácticamente cerrado".

Marín ha precisado que aún no está cerrado el número de consejerías que compondrán dicho Ejecutivo, si bien ha incidido en que este no es un asunto de "extrema urgencia" pues lo importante es que cuando la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, convoque este jueves a los portavoces "tengamos un acuerdo cerrado para proponer a Moreno como presidente a la Junta y comprometer los votos de Cs en esa sesión de investidura".

Será en ese pleno cuando cada formación política tendrá que decidir qué hacer con sus votos y así, cuando Bosquet proponga un candidato, ya no habrá tiempo "para seguir especulando y planteando situaciones como las de los últimos días, que solo llevan a confusión y nerviosismo".

Por contra, Marín ha reclamado hacer un trabajo serio, teniendo claro que se trata de la constitución de un gobierno "que por primera vez en democracia va a cambiar de signo político si se cumple la voluntad que manifestaron los andaluces en las elecciones del 2D".

"Tiene que ser un trabajo muy serio", ha insistido para apuntar que el cambio "debe ser tranquilo y que realmente responda a la ilusión del 2D". "Espero que hoy o mañana estas incógnitas queden resueltas", ha zanjado.