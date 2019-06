Marín ve "lógico" la ruptura con Valls porque "Cs no va a apoyar a una alcaldesa que se ha declarado independentista"

"Cs no va a apoyar a una alcaldesa que se ha declarado independentista, que votó a favor del referéndum de independencia y que parece que desde el Ayuntamiento ha colaborado aportando recursos para que el referéndum se celebrase", ha señalado Marín a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha apuntado que Cs "nunca llegó a fichar a Valls", sino que éste "siempre quiso poner en marcha un proyecto político en Barcelona y quería contar con Cs, pero en cierta manera siempre estuvo un poco independiente en sus postulados".

Por tanto, cree que el hecho de que ahora Cs no se vincule a su decisión de designar a Colau como alcaldesa, "es conocido, legítimo y no debe sorprende a nadie" porque "Cs no va a apoyar a una alcaldesa declarada independentista".

"El ADN de Cs es totalmente contrario a esa posición y como Valls no comparte nuestra posición en este asunto, es lógico y razonable que cada uno vayamos por nuestro lado", ha abundado el líder andaluz, quien ha defendido que su partido, en este asunto, está "en la posición correcta".

Así las cosas, Marín ha considerado que tras la votación en la investidura "los caminos sencillamente se han separado" porque en Cs "no podemos compartir con Valls este apoyo a alguien que quiere romper este país". "En Cs estamos en lo contrario, por la unidad de España", ha apostillado ante defender que siguen "en la misma posición coherente" y que "quien no esté en este proyecto le invitamos a que se marche".

Con todo, el líder andaluz ha confesado que le sorprendió que Valls "decida apoyar a una alcaldesa que apuesta por la separación de Cataluña del resto de territorio nacional" y que este "no es el espíritu de nuestro proyecto". "No entendí muy bien su posición ni a qué obedece", ha zanjado.