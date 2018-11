Marín (Cs) recalca que los votos de su partido no servirán para "mantener" ni a Susana Díaz ni al PSOE en la Junta

Marín se ha pronunciado así en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE preguntado por si su posición de no apoyar un gobierno de Susana Díaz, si diesen los números, pasaba también por no dar apoyo al PSOE-A independientemente de quién se propusiera para la Presidencia. El candidato ha dicho que lo tiene "claro" y que los votos de Ciudadanos no van a hacer que se mantenga ni Díaz ni el PSOE-A en el Gobierno andaluz.

"El PSOE y el PP sólo hablan de sillones, escaños y cargos, pero nosotros queremos hablar de proyectos que sean capaces de sacar a Andalucía de esa maldición bíblica a la que parece que el PP y el PSOE la han condenado desde hace décadas", ha añadido.

Para el líder andaluz del partido naranja, el "único" resultado posible tras las elecciones es "que cambie el Gobierno de la Junta" después de "40 años de monopolio" socialista y esto último, según ha dicho, es su "objetivo" y espera que se consiga. Marín ha insistido en que su partido no uniría sus votos para volver a hacer llegar al PSOE-A al poder porque, entre otras cosas, es un partido que carga con una corrupción "que parece que no punto" y Díaz ha decidido "no cumplir" con los acuerdos sobre regeneración que firmó con el partido de Marín.

"Susana Díaz decidió no cumplir con los acuerdos firmados y son fundamentales para la confianza. El PSOE dice que no quiere cumplir con nada en materia de regeneración como la supresión de los aforamientos o la oficina anticorrupción", ha explicado el candidato, al tiempo que ha aseverado que los socialistas "no quieren regenerar las instituciones" a pesar de que "el mayor activo que puede tener las administraciones es la confianza" y eso se puede conseguir con el "cambio" que plantea Ciudadanos.

Sobre la posibilidad de que el partido naranja adelante al PP, Marín se ha limitado a decir que lo que ponen en evidencia los últimos sondeos conocidos es que Ciudadanos es "el partido que más crece y que tiene más confianza" que ningún otro. A la vista de esto, según ha dicho, el partido está "en disposición de poder ganar las elecciones" pero no sólo al PP ni al PSOE", sino "ganar para devolver Andalucía a los andaluces.