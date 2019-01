Marín: "Quedan pocas horas" para que los andaluces sepan si habrá "gobierno de cambio" o "Vox decide que siga el PSOE-A"

Así lo ha indicado Marín en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press en la que ha aludido a la ronda que este jueves mantendrá la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, con los portavoces de los grupos de la Cámara para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta en la sesión de investidura prevista para la próxima semana.

Al respecto, y al hilo de las propuestas trasladadas por Vox al PP para apoyar la candidatura del líder 'popular', Juanma Moreno, Marín ha indicado que los "juegos de estrategia se acaban", porque los plazos están tasados, y en la ronda que la presidenta del Parlamento mantendrá este jueves "Vox tendrá que decir a quién apoya en una sesión de investidura".

"A partir de ahí ya no caben más especulaciones", ha remarcado el representante de Cs, que ha insistido en que si la candidata para la investidura propuesta por la presidenta del Parlamento andaluz es la secretaria general del PSOE-A y jefa del Ejecutivo en funciones, Susana Díaz, significará que "iremos a nuevas elecciones, porque esa investidura no será viable", ya que reuniría más votos en contra que a favor.

Según ha puntualizado, si el candidato propuesto es Juanma Moreno, "es porque Vox habrá dicho que al menos se plantea su apoyo a la investidura", y en esa línea ha remarcado que "quedan muy pocas horas para que esa incógnita se despeje", al tiempo que ha considerado que lo que Vox decida sobre qué hacer con sus votos será una "decisión legítima".

En todo caso, Marín ha expresado su sorpresa por las propuestas planteadas por Vox al PP, si bien ha apostillado que entiende que los 'populares', y su candidato y líder en Andalucía, Juanma Moreno, "estén buscando los apoyos suficientes para poder salir investido en el Parlamento" como presidente de la Junta.

ACUERDOS YA FIRMADOS CON EL PP

Marín ha recordado que PP y Cs ya tienen "un acuerdo firmado" que contempla 90 medidas para la acción de gobierno que pretenden conformar, y "21 para los primeros 100 días de gobierno para cambiar lo que se había venido produciendo con el PSOE" al frente de la Junta.

En esa línea, el dirigente de Cs ha remarcado que su trabajo se está centrando ahora en "intentar cerrar un acuerdo de estructura de gobierno", para lo que hay una reunión con el PP en la tarde de este miércoles, de modo que él "no está negociando con Vox".

"A partir de ahí, poco tengo que valorar ese documento --en alusión al de propuestas de Vox--, salvo que en mi opinión es un documento inaceptable que invade competencias de la comunidad autónoma" y contiene algunas propuestas que están "fuera de lugar", según ha matizado.

Al respecto, ha señalado que "probablemente a Vox le interesa todo ese ruido mediático, pero nosotros estamos en lo que tenemos que estar, que es poner en marcha un gobierno de cambio después de 40 años de gobierno socialista", ha abundado Marín, que ha señalado que a él "ni le incomoda ni le deja de incomodar" el documento de propuestas del partido de Santiago Abascal, y él se está dedicando a realizar su trabajo "de una forma muy seria" junto a su equipo. "Lo demás se lo dejo a otros, porque no es una cuestión que nos incumba, porque no estamos en esas negociaciones", ha apostillado.

En ese sentido, ha reiterado que si los acuerdos firmados entre PP y Cs "no se mueven ni en una coma", si "la estructura de gobierno que acordamos es la que se pone en marcha", y el acuerdo de gobierno es "sólo de dos formaciones, lo que acuerden PP y Vox lo tendrían que explicar ellos", porque "no le afecta al Gobierno de Andalucía ni a sus medidas". Por el contrario, si el hipotético acuerdo entre 'populares' y Vox "afectara" a lo acordado con el partido naranja, desde Cs "daríamos por roto esos acuerdos". "No puede ser de otra forma", ha aseverado.

Así las cosas, y tras reiterar que "no hay nada cerrado" aún sobre la estructura de gobierno que Cs pretende conformar con el PP, ha concluido señalando que, si se cierra en la tarde de este miércoles, "el siguiente paso será plantear" este jueves a la presidenta del Parlamento "nuestro apoyo a la candidatura de Moreno para ser investido presidente, y en los próximos días esperemos todo lo demás se pueda ir resolviendo", ha concluido.