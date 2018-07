Marín ve al PSOE-A "nervioso" porque con Cs por primera vez "hay un partido que puede competir en las urnas de tú a tú"

En una entrevista con Europa Press, Marín ha asegurado, como ha venido manifestado el líder nacional de su partido, Albert Rivera, que las aspiraciones de Cs, "un partido que ha conectado con los andaluces", es ganar unas elecciones" y "si esto pone nervioso al PSOE-A y le hace salirse un poco de sus casillas, es problema de ellos".

A su juicio, los socialistas están nerviosos porque están ante una situación que nunca antes se había producido en Andalucía: "Por primera vez hay un partido que no es el PP-A que puede competir en unas elecciones de tú a tú, planteando un modelo de gestión alternativo a lo que siempre ha hecho el PSOE-A durante 37 años".

En este sentido, Marín se ha mostrado convencido de que existe la posibilidad, tras las próximas andaluzas, de que se conforme un gobierno alternativo ya que Cs "está en la línea de intentar liderar el cambio que necesita Andalucía y las reformas que el PSOE-A se ha negado a hacer para hacer de esta comunidad un territorio moderno y competitivo, que acompañe a los que crean empleo y riqueza y que no ponga trabas como se ha venido haciendo".

"El punto de partida nos dice que podemos competir, salir a jugar el partido y que podemos ganarlo", ha sostenido Marín, que ha garantizado que irán a las elecciones con la intención de construir y "no en la política de descalificar ni en la de dilapidar todo lo que el otro ha hecho". "No vamos a conformarnos con lo que dicen los sondeos, el partido empieza cero a cero y tenemos que pelear muy duro para intentar ganarlo", ha remachado.

Ha dicho que "hay motivos suficientes para que el PSOE-A esté nervioso", mientras ha señalado como "evidente" el "distanciamiento" que viene produciéndose en las últimas semanas entre su partido y el PSOE-A, aunque ha negado que sea "para justificar absolutamente nada", en alusión a un posible adelanto electoral.

SUSANA DÍAZ NO HABLA DE FUTURO

Así, ha insistido en que en Andalucía no deberían adelantarse los comicios, como cree que decidirá finalmente Susana Díaz, "porque el Presupuesto para el 2018 está aprobado y porque hay estabilidad" y ambas circunstancias, a su entender, deben ser garantía suficiente para que el PSOE-A no esté preocupado por las elecciones. No obstante, cree que si finalmente la presidenta las adelanta "no va a ser por el interés de Andalucía sino por el suyo personal o el de su partido, algo que nos haría replantearnos muchas cosas de las que hasta ahora hemos venido haciendo".

Marín ha señalado el "clima preelectoral" que hay en Andalucía cuando "todas las fuerzas han preparado ya sus primarias, la legislatura está prácticamente agotada y Susana Díaz no habla del futuro", como demuestra que le haya dado "una patada hacia delante" al Presupuesto del 2019 hasta septiembre u octubre.

También achaca un posible adelanto en Andalucía a la "confrontación interna" entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que se ha evidenciado, a su juicio, con el nombramiento de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como delegado del Gobierno en Andalucía. Marín cree que la confrontación entre ambos "es abierta y las decisiones de Sánchez están volviendo loca a Susana Díaz". "El castillo de naipes que se formó con el grupo de trabajo de la financiación autonómica ha sido la única bandera que ha tenido la presidenta durante este año", pero en cambio ahora el Gobierno de Sánchez ha anunciado que no abordará dicha reforma.

"De futuro a corto plazo no sabemos nada, ¿qué va a ocurrir en Andalucía a partir de septiembre?", se ha preguntado Marín, que ha explicado que Cs, ante este escenario, ha decidido prepararse porque "sería un error por nuestra parte llegar a septiembre u octubre sin las primarias hechas".

ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS CONSTITUCIONALISTAS

Entretanto, y ante los pactos que puedan negociarse tras las elecciones, Juan Marín ha explicado que Cs podría alcanzar acuerdos con las fuerzas políticas que están en el marco constitucionalista: "Estamos obligados a entendernos, más ante un desafío tan importante como el que se existe de los separatistas, los populistas y los que quieren romper este país y ponen en riesgo la unidad de España y, por tanto, el futuro del país".

En ese marco, en el escenario político andaluz, ha asegurado que solo podrían cerrar acuerdos con el PSOE-A y con el PP-A porque Podemos en Andalucía "está por otra cosa, por no respetar el Estado de Derecho, las decisiones judiciales, por subir los impuestos o por eliminar la colaboración público-privada, entre una infinidad de cuestiones que están en las antípodas de Cs". "Somos incompatibles", ha asegurado.

"PSOE-A, PP-A y Cs tenemos una gran responsabilidad, estamos obligados, cuando los andaluces decidan en las urnas, a hablar e intentar buscar soluciones, y será donde nos movamos", ha proseguido Juan Marín, que ha matizado que los acuerdos pueden ir enfocados a que las fuerzas tradicionales tengan que apoyar a Cs y no al revés, como en esta legislatura.

Si bien asume las diferencias ideológicas que caracterizan a los tres partidos, Marín ha reseñado que "más del 80 por ciento de las decisiones que adoptados en el Parlamento las hemos tomado los tres partidos en el mismo sentido", y ha incidido en que ambos partidos tendrán que "quitarse la mochila de la corrupción" antes de sentarse a negociar con Cs. "Va en el ADN de Cs, cualquiera que quiera llegar a acuerdos con nosotros tiene que eliminar la sombra de la duda sobre su partido", ha insistido.

El presidente de Cs en Andalucía ha dicho que entenderse con uno u otro no depende de con cuál pueda sentirse más cómodo Cs sino que depende de los proyectos que planteen, "de poner en común aquellas cuestiones que consideramos prioritarias para sacar a Andalucía de la situación en la que se encuentra" y si esto lo consiguen acordar con otro partido, "Cs no tiene preferencia entre el PSOE-A o el PP-A, lo primero será el interés de los andaluces y de las cuestiones que creemos que hay que poner en marcha".

RELACIÓN CON EL PP-A

Respecto al trato que tiene con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, Marín ha explicado que tienen una relación "bastante fluida", y que si en algún momento se ha producido un distanciamiento entre sus fuerzas políticas ha sido provocado "por la situación interna del PP en Andalucía y por los sondeos que le han sacado un poco de quicio". No obstante, ha asegurado que no hay problema en las relaciones ni personales ni políticas, aunque le ha afeado que intenten que Cs no tenga mucho protagonismo mediático y que no sea vean mucho los asuntos que sacan adelante.

La relación entre ambos es, por tanto, "muy cordial y educada" y ha explicado que, como con la presidenta, cuando hablan lo hacen sobre temas que afectan a Andalucía, sobre los sondeos o los acuerdos a futuro, algo que no hace ni con Teresa Rodríguez ni con Antonio Maíllo.

Marín cree que esta relación entre los líderes es "lo más sensato" porque "lo normal es que representantes de grupos políticos diferentes podamos hablar y tener una relación cordial". "Esto enriquece y facilita mucho las decisiones a la hora de poder llegar a acuerdos", ha matizado.