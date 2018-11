Marín a Moreno: "Los andaluces no nos perdonarán si sumamos para el cambio y no nos ponemos de acuerdo"

Así de tajante ha sido Juan Marín durante el debate que se ha celebrado en Canal Sur entre los cuatro candidatos a liderar la Junta, concretamente en el bloque 'Transparencia. Confianza en la vida pública', el tercero de los cuatro en los que se ha dividido dicho debate, y que ha centrado gran parte del contenido en reproches hacia la presidenta y candidata del PSOE-A, Susana Díaz, por el caso de los ERE y por la ausencia de medidas de su Ejecutivo para combatir la corrupción, a juicio de sus contrincantes.

"Tenemos la gran oportunidad de cambiar el gobierno de la Junta, si sumamos los escaños nos vamos a poner de acuerdo porque es una oportunidad que los andaluces esperan desde hace 40 años, y le aseguro que si no provocamos ese cambio, no nos lo perdonarán los andaluces", ha dicho Marín a Moreno, a quien le ha agradecido que esté "dispuesto" a ser su vicepresidente, algo que el candidato del PP-A ha negado rotundamente: "No voy a ser vicepresidente".

Y también se ha pronunciado sobre este asunto Susana Díaz, que ha preguntado a sendos partidos que en el caso de que no sumen los 55 escaños que son necesarios para tener mayoría en el Parlamento andaluz, "¿van a bloquear Andalucía y que avancemos?", toda vez que defiende que la esencia de la democracia es que "cuando uno no puede gobernar no puede impedir que otros gobiernen" y que, en cualquier caso, ella no bloqueará las instituciones si lo logra una confianza mayoritaria en las urnas el 2D.

