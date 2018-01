Política

Marín dice que el juicio de los ERE no afecta "absolutamente nada" a la relación PSOE-Cs: "somos políticos, no jueces"

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado que el juicio sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos que se celebra en Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos "no tiene por qué afectar absolutamente nada" a la relación entre la formación naranja y el PSOE, incidiendo en que son "políticos, no jueces".