Marín (Cs) establece la "gran diferencia" entre él y Susana Díaz: "Cuando firmo una cosa la cumplo y ella no"

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Marín ha hecho hincapié en que hace cuatro años su partido debió afrontar "una decisión muy difícil" cuando entró en el Parlamento con solo nueve diputados y una situación de tres meses de bloqueo para que "las cosas empezaran a funcionar" después de una ruptura del acuerdo con IU.

"Tuvimos que renunciar a alguna cosa de las que habíamos dicho para poner en marcha el Gobierno de la Junta. Eso fue en un momento en que Cs era una fuerza nueva y asumía esa responsabilidad, pero cuatro años después los andaluces han entendido que hacía falta que las cosas funcionaran, las instituciones echaran a andar, que se aprobaran los presupuestos y se bajaran los impuestos", ha apuntado el líder de Cs Andalucía.

La situación, abunda Marín, ha cambiado en el momento en que Díaz, en la que entonces la formación naranja depositaba su confianza en un acuerdo de investidura para que Andalucía pudiera ser gobernada, "dice ahora que ese acuerdo no lo cumple", lo que da pie a una tesitura "muy diferente".

Y es que, recuerda, después de haber dado su voto de confianza durante ese periodo, "el PSOE ha dicho que no estaba dispuesto a cumplir en materia de regeneración democrática". En este sentido, para Cs "la regeneración de las instituciones y la igualdad entre la clase política y los ciudadanos, con la eliminación de privilegios y la lucha contra el fraude y la corrupción política, forman parte del ADN de nuestro proyecto político".

Por eso, apostilla, "no podemos compartir el que cuando se nos ha dicho 'no' hace un mes y medio mañana pretenda decir otra cosa". Concluye Marín que Susana Díaz "ha fallado a los andaluces cuando no ha querido llevar a cabo estas medidas y, por tanto, nuestra decisión es firme".