Marín (Cs) confía en que no haya adelanto electoral y ve a Susana Díaz "centrada en Andalucía"

En una entrevista con Europa Press, Marín ha indicado que la decisión de la presidenta se puede ver condicionada por la coincidencia con otras citas electorales, "dado que como está este país no sabemos si va a haber elecciones generales o si se tendrían que repetir las catalanas".

"Este clima de inestabilidad no favorece el poder fijar fecha", ha sostenido Marín, quien ha dicho esperar que las autonómicas no coincidan con las municipales. "Espero que Susana Díaz lo respete y que la convocatoria se haga a finales de diciembre o principios de enero", ha agregado.

El dirigente de Cs ha insistido en la importancia de que la presidenta no se deje condicionar por decisiones nacionales y ha defendido que Andalucía "no puede ser moneda de cambio; no tiene ninguna necesidad de serlo porque goza de la tranquilidad y la estabilidad necesaria para no tener que esta dependiendo de ninguna otra convocatoria electoral".

"Pero ya los intereses personales de la presidenta no los conozco", ha advertido Marín, quien cree que Susana Díaz se encuentra en estos momentos "a la expectativa y a la espera de lo que suceda". No obstante, la ve centrada "en los temas de Andalucía", algo que, a su juicio, no ocurría cuando optó a la Secretaría General del PSOE.

Así, ha indicado que la presidenta no puede decir que las primarias no tuvieron consecuencias para Andalucía "porque las estamos viendo". Y es que, según ha apuntado, "si vemos los datos de entonces de las leyes que llegaban al Parlamento y las que llegan ahora vemos la diferencia y es muy fácil sacar conclusiones".

"Ahora el escenario para ella es diferente, es una presidenta que ahora sí está muy en los temas andaluces", ha afirmado Marín, quien ha dicho esperar que ahora "no cometa errores".

"GRAN DIFERENCIA" ENTRE PSOE Y PSOE-A

Sobre los "ataques" que en las últimas semanas se han proferido a Cs desde dirigentes nacionales del PSOE, considerando, por ejemplo, a esta formación de "ultraderecha", el presidente y portavoz de Cs en Andalucía ha dicho que no ha abordado este asunto con el PSOE-A pero que desde su formación son conscientes de las diferentes actitudes en el PSOE y el PSOE-A respecto a Cs.

"El PSOE-A mantiene una posición diferente a lo que escuchamos habitualmente a Sánchez o Iceta, fruto de esa percepción que tiene el PSOE-A de utilizad, lealtad institucional y coherencia en los planteamientos de Ciudadanos", ha manifestado.

En su opinión, existe "una gran diferencia" entre cómo el PSOE y el PSOE-A ven a Cs. "En Andalucía se le ve más como un posible colaborador para llevar cabo cuestiones que afectan a los ciudadanos y a nivel nacional la figura de Albert Rivera es algo que no le gusta mucho a Sánchez por ser el político mejor valorado", ha concluido.