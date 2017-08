Marín (Cs), dispuesto a reunirse con Moreno (PP) en septiembre, para hablar de problemas reales "no en clave electoral"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y presidente del grupo parlamentario, Juan Marín, se ha mostrado dispuesto a mantener una reunión con el líder del PP-A, Juanma Moreno, el próximo mes de septiembre, aunque ha pedido al dirigente 'popular' que el encuentro sea para hablar de problemas reales de Andalucía y "no en clave electoral".

Así se ha pronunciado Marín, después de que Moreno, en una entrevista con Europa Press, haya anunciado que al inicio del nuevo curso político pedirá una reunión a Marín para abordar asuntos "vitales" para la comunidad, entre ellos, la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, las políticas activas de empleo o evitar la precariedad laboral en el ámbito sanitario y educativo.

Marín teme que el presidente del PP-A quiera hablar de posibles pactos post-electorales porque está "obsesionado" con ser presidente de la Junta. "Quien quiera hablar de futuro tendrá que hacerlo cuando se convoquen esas elecciones, no ahora", ha añadido.

El dirigente de la formación naranja ha dicho en una entrevista con Europa Press que "si Moreno quiere sumarse al carro de plantear soluciones podemos hablar pero si pretende que solo seamos aliados de cara a las próximas autonómicas se equivocará una vez más porque Cs en estas elecciones saldrá a ganar y no a hacer presidente a Susana Díaz o a Juanma Moreno".

"Estamos en condiciones de plantear batalla y no salimos a empatar el partido ni a ser bastón de nadie", ha advertido Marín, quien ha advertido de que su partido no tiene ningún problema en sumar con el PP-A en todas las iniciativas que sean posible "y que son muchas, pero eso se tiene que plasmar después en una voluntad de llevar a cabo esas acciones".

"¿Qué va a pasar si se llega a esos acuerdos de cara a los Presupuestos de la Junta y llega la hora de votarlos, a qué botón le va a dar?, se ha preguntado el líder de Cs en Andalucía, quien ha pedido al PP-A que se replantee esa cuestión porque "si al final la voluntad no se ve va a ser difícil que nos entendamos".

En su opinión, el PP-A y su presidente tienen que decidir "si quieren seguir siendo una oposición de confrontación diaria y de crear conflictos o si quiere sumarse al carro de la utilidad y crear soluciones. Si se decantan por esta última opción podrán contar con Cs".

SI HAY ACUERDOS IRÁN EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA

Sobre el hecho de que Moreno asegurara que los andaluces y también los votantes de Cs no perdonarían a esta formación que no alcanzara un acuerdo con el PP-A en las próximas autonómicas si se da la posibilidad, Marín le ha respondido que lo que nunca perdonarán los andaluces al PP-A "es que no hayan conseguido nada en 36 años".

Junto a ello, se ha preguntado si Moreno ya conoce el programa electoral de Cs "como para saber que quiere gobernar conmigo". "Cs presentará un programa electoral y si coincide en un 60, 70 u 80 por ciento con el PP-A o PSOE-A habrá que verlo cuando acaben las elecciones", ha aseverado.

"Será entonces cuando haya que hablar y negociar sobre ese programa y no sobre quién va a ser el presidente", ha defendido Marín, quien cree que Moreno se equivoca en esta cuestión. "Yo no voy a hablar de quién es el presidente de la Junta sino de qué proyecto político se lleva a cabo en Andalucía", ha concluido.